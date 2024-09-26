Рынок бизнес-образования в Санкт-Петербурге, как и в России, растет. Главные факторы развития — желание бизнеса адаптироваться под новые реалии в российской экономике и научиться управлять людьми так, чтобы они хотели работать в компании. Последнее принципиально важно, так как кадровый голод в России вынуждает предприятия работать не на полную мощность, вкладываться в роботизацию и нанимать менее квалифицированные кадры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рынке делового образования появились ниши, так как страну покинули специализированные международные ассоциации бизнес-образования: AMBA, AACSB и EQUIS

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На рынке делового образования появились ниши, так как страну покинули специализированные международные ассоциации бизнес-образования: AMBA, AACSB и EQUIS

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В такой ситуации бизнес стремится не только выживать, но и зарабатывать, а для этого необходимы специальные знания. По данным замминистра Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, которые она привела на ПМЭФ-2024, объем рынка бизнес-образования в этом году достигнет 100 млрд рублей. 15% рынка приходится на Санкт-Петербург, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Наиболее популярны программы по стандартам МВА и Executive MBA, посвященные управлению, стратегическому планированию и воспитанию гибкости»,— указывает она.

Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП, полагает, что компании Петербурга сегодня нуждаются в специалистах с бизнес-образованием больше, чем когда-либо, потому что сейчас есть достаточно серьезный дефицит управленческих кадров. «Ситуация такова, что сейчас управленческие позиции стало занимать большое количество людей без базовой подготовки. Поэтому очень востребованы основные навыки профессионального руководителя: планирование и контроль, мотивация, работа с обратной связью и так далее. Кроме того, востребованы все базовые "жесткие" навыки: финансы, управление операциями, проектами»,— отмечает эксперт.

Освободившиеся ниши

На рынке делового образования появились ниши, так как страну покинули специализированные международные ассоциации бизнес-образования: AMBA, AACSB и EQUIS. Учебные заведения не получили соответствующую аккредитацию. Но, замечает госпожа Косарева, период адаптации проходит, и теперь набирают популярность программы приличного уровня, созданные, например, совместно с китайскими партнерами. Появляются и чисто отечественные программы, в том числе с региональным уклоном.

«Обучаются в этих заведениях предприниматели из Санкт-Петербурга, а также из других городов СЗФО и не только. Учащиеся ориентируются на качество образования, о котором узнают от коллег или после изучения отзывов. Среди образовательных программ на слуху выделю программу на базе Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Устинова, бизнес-школу АМИ, свежую программу Doing Business with China/Russia, которую запустили ВШМ СПбГУ в сотрудничестве с Харбинским политехническим университетом (КНР), РЭЦ и ВТБ. ИМИСП организует выездное обучение за рубежом»,— перечисляет госпожа Косарева.

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, говорит: «В Санкт-Петербурге среди лидеров MBA школ можно выделить Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Московскую школу управления "Сколково", Бизнес-школу ИМИСП, Высшую школу менеджмента СПбГУ, Центр международных программ МВА ФЭСН РАНХиГС. Эти учреждения продолжают активно развиваться, привлекать студентов, несмотря на вызовы, связанные с изменениями на рынке».

Господин Щербаченко полагает, что в условиях неопределенности акцент на управление рисками и эмоциональным интеллектом становится особенно актуальным. Также, по его словам, продолжится развитие программ, ориентированных на бережливое производство и управление ресурсами для удовлетворения растущего спроса. «Увеличивается спрос на индивидуальные образовательные траектории. Петербургские бизнес-школы адаптируются к новым условиям, сосредоточившись на российском рынке и развивая сотрудничество с дружественными странами, такими как страны ЕАЭС, Китай, ОАЭ и Турция. Ранее основными партнерами были Европа и США. Теперь акцент делается на разработку программ MBA и стажировок, учитывающих особенности местной деловой среды. Открытые и корпоративные программы становятся популярными для адаптации к новым условиям и подготовки кадров.

Новые требования

Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова отмечает: «Изменчивый и быстрорастущий рынок сегодня формирует новые требования для сотрудников и руководителей крупных корпораций. Образовательные программы были перестроены, а ожидания со стороны слушателей переориентированы на развитие навыков, направленных на изменение рынка, принятие решений в условиях неопределенности, изучение механизмов работы с международными рынками». По ее словам, особенно большим спросом со стороны российских компаний пользуются международные образовательные программы, которые помогают внедрять мировой опыт и лучшие практики в управление проектами. «Один из ярких примеров — сотрудничество ведущего вуза Санкт-Петербурга и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT), нацеленное на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая. GenerationS постоянно получает запросы со стороны крупных российских корпораций на краткосрочные и долгосрочные образовательные программы. Так, например, осенью состоится международная программа по обмену опытом управления инновационной экосистемой, развития трансфера технологий и предпринимательства в партнерстве с Государственным технологическим университетом Малайзии (UTM) и лидерами локальной инфраструктуры»,— рассказала госпожа Петрова.

«Executive MBA — это программы определенного рода, которым прямой замены нет, но они не могут подойти под все управленческие задачи. Например, для тех, кто только-только стал руководителем, есть программы другого порядка. В ИМИСП это программа "Менеджмент.Старт!", помогающая освоить базовые навыки управления»,— делится господин Павлов.

Алексей Толстик, сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin, полагает, что фундаментальные образовательные онлайн- и офлайн-программы MBA, включающие в себя управление финансами, маркетингом, стратегией, а также реальные бизнес-кейсы становятся все менее актуальными по сравнению с краткосрочными практико-ориентированными онлайн-курсами по отдельным направлениям. «Они дают знания и навыки, которые позволяют решать актуальные задачи компаний и достигать нужных результатов. В то же время обучение на MBA повышает статус руководителя. Наличие этой степени по-прежнему важно, поскольку такой человек прошел комплексную подготовку. При этом чем престижнее программа, тем выше статус ее выпускника»,— подчеркивает он.

По его словам, снижение интереса к MBA подтверждает и статистика Mandarin. «Рассмотрим количество одобренных заявок на обучение в кредит и рассрочку по программам MBA и на краткосрочных онлайн-курсах (данные по всей России). В основном их оформляют слушатели, которые оплачивают обучение самостоятельно. Согласно информации образовательных компаний, их доля составляет от 40 до 50%. Заявки на получение кредитов и рассрочек с целью обучения на интенсивах приходят очень редко, мы учитываем их вместе с заявками на остальные образовательные продукты в категории "Другие программы"»,— сообщает господин Толстик.

По его словам, после значительного снижения доли заявок на оформление займов для обучения по программам MBA в 2022 году, в 2023 и 2024 годах их доля возросла. На динамику показателя повлияло то, что ряд школ запустили интенсивные программы MBA, срок обучения по которым составляет шесть месяцев.

«Среди основателей и топ-менеджеров компаний, которые недавно вышли на рынок, также востребованы программы-акселераторы. Обучение по ним проводится офлайн или в гибридном формате (онлайн плюс офлайн). Для участников таких программ проводятся тренинги по стратегическому менеджменту, маркетингу, управлению финансами, инновациями. Кроме того, участники общаются с опытными предпринимателями и отраслевыми экспертами, которые делятся своими знаниями и опытом. Такие образовательные проекты востребованы и очень важны для дальнейшего развития российского бизнеса»,— делится господин Толстик.

В последние годы стоимость бизнес-образования имеет тенденцию к росту, что объясняется несколькими факторами. «Во-первых, учебные заведения инвестируют в обновление программ и материалов, чтобы отвечать современным требованиям рынка. Во-вторых, растут гонорары высококвалифицированных преподавателей и экспертов. В результате по сравнению с 2023 годом стоимость обучения выросла не менее чем на 13%. При этом окончательная цена зависит от конкретной программы и ее продолжительности»,— говорит господин Павлов.

По его словам, в последнее время изменился подход к требуемым навыкам. Сегодня важна не столько специализация в узкой области, сколько умение быстро адаптироваться к изменениям, учиться новому, мыслить системно и работать в команде.

Базовые навыки

Алексей Толстик считает, что события последних лет значительно изменили требования к сотрудникам, занимающим руководящие должности в компаниях из сфер IT, финтеха и других. «Ранее были востребованы в основном административные навыки. Речь идет об умении руководить людьми, опираясь на классику менеджмента: планирование, организацию подчиненных, регулирование и контроль их работы, а также выстраивание взаимодействия между структурными подразделениями компании. Сегодня бизнесу нужны руководители, которые быстро адаптируются к новым обстоятельствам, умеют управлять талантами, формировать удаленные команды и руководить ими, внедрять изменения, грамотно оценивать риски и принимать нестандартные решения»,— рассуждает эксперт.

Управленцы нового типа должны быть компетентны как в области менеджмента, так и в своих профессиональных сферах: продажах, HR, маркетинге. Важно, чтобы они обладали практическим опытом и умели быстро достигать необходимых результатов, полагает господин Толстик.

В июле 2024 года специалисты Mandarin провели экспертный опрос среди 65 основателей и генеральных директоров IT-, финансовых и консалтинговых компаний с головными офисами в Москве и филиалами в Санкт-Петербурге, Казани, Пскове и других городах. Они отвечали на вопросы о том, какими навыками должны обладать соискатели, которые претендуют на руководящие должности. К навыкам hard skills (профессиональные компетенции) опрошенные отнесли в первую очередь способность к управлению изменениями: она важна для 87% участников опроса.

«Собственники и генеральные директора компаний ожидают, что новые руководители будут подходить к изменениям в организациях с позиций системного подхода. Они должны знать, как выстраивать и обновлять бизнес-процессы, разрабатывать необходимые регламенты, внедрять современные IT-решения, в том числе на базе искусственного интеллекта»,— подчеркивает господин Толстик.

Второй по значимости компетенцией опрошенные назвали управление данными и рисками (75%). Руководители должны правильно интерпретировать бизнес-показатели и выявлять причинно-следственные связи. В сферу их компетенций также должны входить выявление и оценка рисков в таких областях, как финансы компании, отношения с клиентами, работа с персоналом. Необходимо, чтобы управленцы понимали, как свести такие риски к минимуму, а при наступлении форс-мажора могли разрешить ситуацию с наименьшими потерями. Третий навык, который посчитали важным 69% опрошенных,— управление командой.

«Дефицит квалифицированных специалистов стал проблемой не только в IT, но и в других отраслях российской экономики. После 2022 года компаниям стало сложнее подбирать и удерживать грамотных и талантливых сотрудников. Поэтому важно, чтобы руководители не только создавали, но и сохраняли эффективные команды. Они должны понимать ожидания сотрудников, уметь выстраивать отношения с ними и обеспечивать эффективную работу, направленную на успешное развитие бизнеса»,— высказывается господин Толстик.

Помимо этого, более 50% участников исследования отметили такой важный навык руководителей, как умение грамотно расставлять приоритеты. Он позволяет тратить больше времени и сил на решение действительно важных задач.

К навыкам soft skills (личностные качества) респонденты в первую очередь отнесли эмоциональный интеллект (за него проголосовали 85% опрошенных). Современные управленцы должны обладать не только высоким IQ, но и EQ — эмоциональным интеллектом, способностью осознавать свои эмоции и управлять ими. Люди, занимающие руководящие должности, должны также понимать эмоции других людей и уметь управлять межличностными коммуникациями. «Важно ставить себя на место рядовых специалистов и включать сотрудников в процесс принятия решений»,— считает господин Толстик.

Второй по значимости навык — быстрая адаптация к неожиданным ситуациям (ее считают важной 74% опрошенных). В связи с нестабильной ситуацией в стране и мире сегодня никто не знает, что произойдет в самое ближайшее время. Из-за этого делать прогнозы на долгие сроки практически невозможно. Руководители должны уметь быстро принимать решения в непредвиденных ситуациях и быть антикризисными менеджерами на своих участках работы.

Наконец третьей по значимости компетенцией soft skills 64% опрошенных назвали умение управлять стрессом. «Что бы ни происходило, нужно быстро справляться с тревогой, не давать волю эмоциям, держать в фокусе бизнес-процессы и ключевые показатели, а также эффективно взаимодействовать с командой»,— заключает господин Толстик.

Глеб Журавлев