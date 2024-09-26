На событийной высоте

Доход от участников мероприятий конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» составляет более 15% общего дохода от туризма в Санкт-Петербурге. С момента открытия десять лет назад КВЦ принял свыше 1,5 тыс. мероприятий, которые посетили 15 млн человек. Планами на дальнейшее развитие главной событийной площадки города с Business Guide поделился генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Какие результаты деятельности «Экспофорума» вы считаете самыми значимыми?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: Самые значимые цифры для нас — это количество проведенных мероприятий. За десять лет события «Экспофорума» посетило количество гостей, сопоставимое с численностью населения Москвы и Московской области. Но самое главное, что «Экспофорум» дал толчок развитию делового туризма в Санкт-Петербурге, потому что половина всех деловых туристов города приезжает на мероприятия в «Экспофорум». Фактически в деловом туризме этот объект — как Эрмитаж, Русский музей, Царское Село вместе взятые — визитная карточка города. Еще более важно, что не только у Петербурга — у всей России появилась площадка, где можно проводить масштабные международные конгрессы, которые сопровождаются выставками. До появления «Экспофорума» в нашей стране не было площадки, где можно было бы собирать конгрессы параллельно с выставками с одновременным присутствием до 30 тыс. человек. Такой комплекс появился, и теперь все важнейшие государственные конгрессные мероприятия проводятся здесь.

Я уже не говорю о том, что «Экспофорум» стал драйвером развития юга Санкт-Петербурга. Появление «Экспофорума» дало мощный импульс развитию всего юга города и стало важным фактором старта строительства жилья, социальных объектов, федеральных проектов, технологической долины «ИТМО Хайпарк» и нового студенческого кампуса СПбГУ. Проекты модернизации транспортной инфраструктуры с обеспечением доступности посредством метро, легко-рельсовых трамваев, а также новых транспортных развязок реализуются с участием «Экспофорума». Так, за счет компании был выполнен проект новой дорожной развязки Петербургского шоссе, оказано содействие в выкупе земли для дорожного строительства.

Ежегодно мы платим более 300 млн рублей налогов. В «Экспофоруме» создано 800 постоянных рабочих мест, а за год наши мероприятия генерируют более 80 тыс. временных — как для петербуржцев, так и для гостей города: застройщиков, водителей, туристических компаний, кейтеринга, переводчиков. Любую выставку обслуживает более 100 видов бизнеса. По этой причине мы без преувеличения можем назвать площадку центром деловой активности, делового туризма и экономики города.

BG: Сколько лет ушло на то, чтобы город привык к новой площадке?

С. В.: Адаптация, наверное, заняла не более двух лет, то есть прошел цикл наших постоянных выставок, и все поняли, что здесь не просто не уменьшилось количество посетителей, оно увеличилось на 20% по сравнению с посещаемостью «Ленэкспо». А время пребывания людей на территории комплекса, что очень важно для любых организаторов выставок, увеличилось на два-три часа. Это было вдвое дольше по сравнению с «Ленэкспо». А ведь это главный эффект: когда посетитель приехал, его внимание, деньги, контакты — все это выражается и упаковывается во времени, проведенном на территории комплекса.

BG: Как продвигается процесс переговоров по второй очереди комплекса? Появилась ли конкретика по параметрам проекта?

С. В.: Мы находимся в процессе обсуждения планов с акционерами. К сожалению, конгрессно-выставочная сфера — не самая выгодная с точки зрения вложения денег.

BG: Из-за долгой окупаемости?

С. В.: Да. Если рассчитывать на кредитное финансирование на коммерческих условиях, получается очень долгая история, несопоставимая с другими объектами для вложения денег. По этой причине мы рассматриваем комплексные решения с участием правительства Санкт-Петербурга, федеральных властей, инвесторов, чтобы сделать этот проект реализуемым как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств. Как только согласуем бизнес-модель, объявим конкретику. Надеюсь, что какая-то определенность появится до конца года.

BG: Если говорить об «Экспофоруме» не просто как о площадке, а как о бизнесе, какой стратегии управления вы придерживались за эти годы и насколько она гибкая в текущих условиях?

С. В.: Система управления конгрессно-выставочной деятельностью — в принципе гибкая, потому что она проектная. Она всегда матричная. До пандемии у нас было 200 проектов в год, это по несколько проектов одновременно каждую неделю, причем совершенно разных: от Петербургского международного газового форума до «Старшего поколения». Среди них 30 собственных проектов, для которых у нас создано 30 проектных команд. И мало того, что здесь требуется проектный подход, каждый проект необходимо реализовать отдельно, но при этом их еще нужно соединить. Нашу сферу иногда сравнивают с девелоперской деятельностью: мы, по сути, сдаем площади в аренду. Но, например, у девелоперов считается не очень хорошим признаком, если у них за год поменяется 10% арендаторов. А у нас арендаторы меняются 200 раз в год. Полностью, с мебелью, стендами, оборудованием. В связи с чем назвать то, что мы делаем, девелоперской сферой нельзя.

BG: А с чем бы вы сравнили конгрессно-выставочную сферу?

С. В.: Это сложнейшая креативная организационно-логистическая деятельность. Если, например, сравнить с портом по перевалке грузов: грузы идут, приходят пароходы или железнодорожные составы, все разгружается и перегружается. Только у нас, помимо грузов,— выставки, которые застраиваются и демонтируются, а также люди, посещающие мероприятия. Это сложнейший вид деятельности по количеству бизнес- и технологических операций, сравнимые разве что со строительством и запуском космических кораблей. Чтобы организовать одну выставку, необходимо совершить более 100 тыс. бизнес-операций. Как я уже говорил, более 100 видов бизнеса работают, чтобы сделать одну выставку или конгресс. Поэтому изначально здесь без гибкой системы управления обойтись невозможно. Это один из наших принципов — гибкость и ориентация на потребности клиентов, а один из девизов — делать больше, чем клиенты от нас ожидают.

BG: Вы делите мероприятие на крупные и менее значимые?

С. В.: Для меня мероприятия — как дети. Бывают маленькие дети, бывают большие. Большие дети уже сами кормят, приносят деньги, славу, репутацию, вызывают уважение и почет. А маленьким нужна забота, их нужно ставить на ноги. Но сказать, что мы любим кого-то больше или меньше, нельзя, потому что любой выставочный проект начинает работать по-настоящему (если он скроен коммерчески правильно) в лучшем случае только на третий год. И они же все разные. Как можно сравнивать Газовый форум с выставкой по судостроению или «Агрорусь» с «Российским промышленником»? У нас нет ни одного похожего мероприятия, это такой калейдоскоп событий, интересных по-своему. В общем, любим всех.

BG: Если не ошибаюсь, первым мероприятием в «Экспофоруме» был Международный газовый форум?

С. В.: Да, который пройдет с 8 по 11 октября уже в тринадцатый раз и в десятый раз — на площадке «Экспофорума».

BG: Как этот проект менялся вместе с площадкой?

С. В.: Он начинался, когда здесь еще было открыто только два павильона. Конгрессный центр мы запустили в 2016 году. А сегодня Газовый форум занимает весь комплекс, и мест даже не хватает. Начинали с 5 тыс. делегатов и участников, а в этом году ожидаем 25–30 тыс. По масштабам, количеству стендов, мероприятий, уровню гостей, которые приезжают: и модераторов, и спикеров, это, на наш взгляд, ведущее регулярное мероприятие в мире. Мировой газовый конгресс проводится раз в три года, Петербургский международный газовый форум — одно из важнейших ежегодных мероприятий. Концептуальная задача, которую ставил Алексей Борисович (Миллер, председатель правления ПАО «Газпром», заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром.— BG), была сформулирована так: нужно создать такой проект, чтобы не «Газпром» ездил на выставки по всему миру, а чтобы к нам все приезжали и привозили лучшее оборудование и технологии. Сегодня это так и есть.

BG: Как «Экспофорум» будет развиваться в дальнейшем?

С. В.: Если сравнивать его с театром или музеем, с любой другой достопримечательностью, то за десять лет мы построили здание, мы создали хорошую команду, репертуар, место силы, место престижа. А дальше мы, во-первых, хотели бы видеть развитие самой площадки, а во-вторых, развитие самой индустрии гостеприимства. Здесь, конечно, важнейшим вопросом является транспортная доступность и авиасообщение. У нас основной конкурент по стране — Москва, и нам надо конкурировать со столицей по всем параметрам. Достойная, конкурентоспособная площадка уже есть. Теперь нужны транспортная доступность и инфраструктура гостеприимства: отели, места развлечений и так далее. Я думаю, с учетом планов по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения, с которым мы будем за 2,5 часа добираться до Москвы, Петербург со временем может превратиться в супермегаполис. А центром этого развития будет «Экспофорум».

Александра Тен