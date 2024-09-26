Петербург идет против тенденций рынка

Лизинговый рынок Петербурга по итогам полугодия вырос почти на 10%, в то время как общероссийский упал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При текущей ключевой ставке компании в первую очередь будут приобретать новый транспорт для исполнения подтвержденных контрактов, например, подрядов в рамках нацпроектов, а также обновлять основные средства, требующие обязательной замены

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ При текущей ключевой ставке компании в первую очередь будут приобретать новый транспорт для исполнения подтвержденных контрактов, например, подрядов в рамках нацпроектов, а также обновлять основные средства, требующие обязательной замены

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2024 года объем нового лизингового бизнеса в Петербурге, согласно данным агентства «Эксперт РА», составил около 103 млрд рублей, что выше показателя того же периода прошлого года на 9,6% (94 млрд рублей). В целом по стране объем нового бизнеса снизился на 1%, до 1,48 трлн рублей. Доля региона в совокупном объеме лизинга увеличилась на 1 п. п. и составила 7%. Общероссийский рынок в первом полугодии стагнировал в связи с реализацией отложенного спроса в прошлом году, а также ростом процентных ставок, поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.

Лизинг в Петербурге смог показать позитивную динамику за счет развития транспортной индустрии, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Автобусы, троллейбусы, трамваи поставляются в Северную столицу в рамках масштабного обновления, в том числе финансируемого средствами ФНБ. В первом полугодии растут и сами продажи легковых автомобилей, поскольку учащаются поставки и расширяется предлагаемый ассортимент от китайских производителей»,— говорит он.

По мнению Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, результаты неоднозначные: некоторые компании фиксируют снижение спроса, тогда как другие игроки, такие как «Интерлизинг» и «Балтийский лизинг», показывают значительный прирост объемов и числа новых клиентов. При этом объем госконтрактов в Петербурге и области по 223-ФЗ и 44-ФЗ составил 3,1 млрд рублей, что на 40% ниже прошлого года, указывает господин Щербаченко, дорожает техника (за прошедший год стоимость подержанного транспорта увеличилась на 26%, нового — на 28%) и растет ключевая ставка. «Эти тенденции указывают на то, что рынок лизинга находится в состоянии адаптации к новым экономическим условиям и продолжает развиваться, несмотря на вызовы»,— полагает эксперт.

Петербург за последнее время привлек значительные средства в лизинг, отмечает эксперт международной экономики, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина. Во всех сегментах бизнеса увеличилось количество брендов из Китая (на 30%), что позволило нарастить объем продукции, возрос уровень конкуренции, улучшился сервис, комментирует она. Регион также преуспел в импортозамещении и выпуске образцов техники из РФ, что сказалось на лизинге. «Однозначно лучше всех развивается строительная техника, на втором месте дорожная техника и на третьем — энергетика»,— говорит госпожа Корчагина.

Все для стройки

Опрошенные лизинговые компании фиксируют существенный рост бизнеса. Объем нового бизнеса «Интерлизинга» на Северо-Западе вырос за полугодие на 22%, до 2,39 млрд рублей. Как сообщил региональный директор Северо-Западного дивизиона компании Александр Ерохин, портфель «Интерлизинга» остается диверсифицированным, при этом произошло перераспределение по сегментам. Основной объем и динамику обеспечивают оборудование и спецтехника, на которые в первом полугодии приходилось 46 и 24% соответственно.

«Наши клиенты наращивают контрактные обязательства в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов на всей территории России, поэтому активно закупают технику для их исполнения. Растет внутренний спрос на продукцию обрабатывающих производств, для удовлетворения которого предприятия продолжают инвестировать в обновление и расширение»,— комментирует господин Ерохин.

«Балтийский лизинг» сообщил, что лизинговый портфель на начало июля 2024 года достиг 267,1 млрд рублей (+30%). За шесть месяцев было заключено 14 479 новых договоров, а совокупный объем нового бизнеса составил 71,64 млрд рублей. Правда, наибольшую долю в объеме нового бизнеса (20%) занял Приволжский федеральный округ, говорится в сообщении.

В «ВТБ Лизинге» объем нового бизнеса в Петербурге по итогам полугодия вырос 3,6 раза, до 16 млрд рублей. По словам Антона Мусатова, генерального директора компании, значимый драйвер — автолизинг. В первом полугодии клиенты в Петербурге приобрели в лизинг в 2,7 раза больше новых транспортных средств. Сегмент легковых авто вырос более чем в три раза, прицепов и LCV — в 2,5 раза, грузового транспорта — в полтора. В топ самых популярных марок вошли HONGQI, Geely, Omoda, Exeed, GAZ. Лизинг как инструмент финансирования для обновления и расширения автопарков наиболее востребован у логистических, строительных, производственных компаний и в сфере такси.

Объем нового бизнеса компании «ДельтаЛизинг» (входит в ИГ «Инсайт») в Петербурге за первое полугодие практически не изменился (+1%) и составил около 1,5 млрд рублей. Как отмечает директор петербургского представительства Лилия Муратова, рынок в целом пришел в более равновесное состояние после взрывного роста в прошлом году, произошла адаптация бизнеса к новым условиям: производства понимают, что без обновления или модернизации основных фондов не обойтись, поставщики отладили каналы поставок, а производство отдельных узлов и агрегатов налаживают у себя.

Дружественная техника

«Происходит переориентация закупок промышленной техники на рынки Китая, РФ, а также других дружественных стран: Турции, Индии, Казахстана, Белоруссии. Флагманом импортозамещения стал Китай. Но проблема дефицита станков и техники для промышленности, которая обострилась после введения санкций, сохраняется. И даже масштабы китайского рынка и активное импортозамещение пока не могут ее полностью решить»,— подчеркивает госпожа Муратова.

Новый бизнес компании «Флит Финанс» в регионе составил 1,2 млрд рублей (рост в семь раз с учетом того, что компания возобновила деятельность только в марте 2023 года). Как отмечает коммерческий директор Алексей Любецкий, в первом полугодии наиболее динамично росли продажи строительной техники, грузового автотранспорта и лесозаготовительной техники с долями в объемах нового бизнеса соответственно 37; 30 и 25%. «Ожидаем коррекцию в сегменте грузового автотранспорта, вызванную насыщением рынка, давлением со стороны тарифов и возросшей стоимостью финансирования. Продажи дорожно-строительной техники будут зависеть от финансирования новых проектов в регионе»,— отметил эксперт.

В Северо-Западном филиале «СберЛизинга» в первом полугодии отмечался спрос на железнодорожный транспорт, а в части оборудования — на оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, рассказала директор регионального филиала Оксана Попова. По ее словам, сегодня основной объем нового бизнеса в целом по рынку приходится именно на автолизинг, что связано с необходимостью обновления автопарков и реализацией отложенного спроса. В целом снижение динамики лизингового рынка по сравнению с прошлым годом по России было обусловлено возросшими вслед за ключевой ставкой процентными ставками, соглашается госпожа Попова.

Инвестактивность снизится

Во втором полугодии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики инвестиционная активность может снизиться, считает господин Ерохин. Но «Интерлизинг» благодаря диверсификации по сегментам и клиентам собирается выполнить «оптимистичный прогноз». Госпожа Попова полагает, что динамика рынка будет диктоваться величиной ключевой ставки и объемами господдержки. На рынке автолизинга растущая конкуренция, и приход новых игроков может в определенной степени способствовать снижению стоимости авто и их техобслуживания, указывает она.

«Высокая стоимость фондирования продолжит оказывать негативное влияние на весь лизинговый сегмент страны и петербургский в частности. Несколько сглаживать негативное влияние в сравнении прочими регионами, вероятно, будет начатая локальными властями работа по обновлению пассажирского транспорта, которая будет осуществляться не без помощи лизинга»,— рассуждает господин Асатуров.

Андрей Креер, основатель финансовой экосистемы INFULL, считает, что объективных причин для роста спроса на лизинг в Петербурге нет. Гораздо выше потенциал на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Кроме того, скоро начнется строительство систем коммуникаций и дорог в южной части страны, где вырастет востребованность лизинга. В целом этот рынок активен: лизинговые компании активно продвигают услуги, будут продолжаться различные коллаборации с поставщиками субсидий (государственные, субсидии от других государств, фонды поддержки предпринимательства и другие фонды), продолжит развиваться агентская сеть, перечисляет эксперт.

По мнению Антона Мусатова, в оптимистичном сценарии рынок по итогам 2024 года останется на позициях 2023-го. «При текущей ключевой ставке компании в первую очередь будут приобретать новый транспорт для исполнения подтвержденных контрактов, например, подрядов в рамках нацпроектов, а также обновлять основные средства, требующие обязательной замены. В числе положительных факторов, поддерживающих спрос, в частности в автомобильном сегменте,— высокий спрос на перевозки из-за разворота экономики на Восток, восстановление новых регионов и продолжение реализации нацпроектов»,— говорит господин Мусатов.

Виктория Алейникова