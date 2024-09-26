Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разновидность социальной ответственности

Колонка редактора

Газета «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге подготовила ежегодный рейтинг ста крупнейших компаний города. В целом в этом году сохраняются тренды прежних лет: в лидерах, естественно, углеводородные фирмы, торговля, IT-сектор. Именно эти предприятия являются основой благополучия Петербурга. Они — крупнейшие налогоплательщики, они создают рабочие места, обеспечивают заказами смежные отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоит, впрочем, держать в уме, что в большинстве развитых стран и стран, которые в последние годы совершали экономические прорывы, в основе экономики лежит все-таки малый бизнес. Да, крупнейшие компании имеют массу достоинств, за которые их все ценят и уважают. Однако малый бизнес остается на плаву даже во время тяжелейших кризисов. Он, в отличие от системообразующих предприятий, не просит денег из бюджета на поддержку, а возрождается на пепелище за считаные месяцы.

В России доля малого бизнеса уже многие годы колеблется в районе 20% от ВВП и никак не может достичь планки даже в 25%. Для сравнения, в соседней Финляндии доля МСП в ВВП — 60%. В Китае этот показатель достигает 70%.

Чиновники разных уровней на каждом крупном мероприятии клянутся в любви к частным предпринимателям. Обещают им всесторонние меры поддержки. Однако пока ситуация не меняется. Отчасти взять на себя роль государства могут крупнейшие предприятия: они могут более активно привлекать к сотрудничеству малый и средний бизнес. Да, это более сложный и муторный процесс, чем заключить партнерское соглашение с кем-то крупным и надежным. Зато давая возможность развиваться малым фирмам, крупные компании закладывают основу для создания более устойчивой экономики. А значит, делают более безопасным свое будущее. В некотором смысле такое сотрудничество — это тоже разновидность социальной ответственности.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Крупнейшие компании»

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...