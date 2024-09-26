Газета «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге подготовила ежегодный рейтинг ста крупнейших компаний города. В целом в этом году сохраняются тренды прежних лет: в лидерах, естественно, углеводородные фирмы, торговля, IT-сектор. Именно эти предприятия являются основой благополучия Петербурга. Они — крупнейшие налогоплательщики, они создают рабочие места, обеспечивают заказами смежные отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоит, впрочем, держать в уме, что в большинстве развитых стран и стран, которые в последние годы совершали экономические прорывы, в основе экономики лежит все-таки малый бизнес. Да, крупнейшие компании имеют массу достоинств, за которые их все ценят и уважают. Однако малый бизнес остается на плаву даже во время тяжелейших кризисов. Он, в отличие от системообразующих предприятий, не просит денег из бюджета на поддержку, а возрождается на пепелище за считаные месяцы.

В России доля малого бизнеса уже многие годы колеблется в районе 20% от ВВП и никак не может достичь планки даже в 25%. Для сравнения, в соседней Финляндии доля МСП в ВВП — 60%. В Китае этот показатель достигает 70%.

Чиновники разных уровней на каждом крупном мероприятии клянутся в любви к частным предпринимателям. Обещают им всесторонние меры поддержки. Однако пока ситуация не меняется. Отчасти взять на себя роль государства могут крупнейшие предприятия: они могут более активно привлекать к сотрудничеству малый и средний бизнес. Да, это более сложный и муторный процесс, чем заключить партнерское соглашение с кем-то крупным и надежным. Зато давая возможность развиваться малым фирмам, крупные компании закладывают основу для создания более устойчивой экономики. А значит, делают более безопасным свое будущее. В некотором смысле такое сотрудничество — это тоже разновидность социальной ответственности.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Крупнейшие компании»