Сегодня исполняется 55 лет губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Андрей Бочаров

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Его поздравляет постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя:

— Уважаемый Андрей Иванович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Волгоградская область для меня — родной регион, и я прекрасно понимаю, насколько важна Ваша роль в его развитии и процветании. Исторически волгоградская земля всегда была сердцем трудолюбия и плодородия, внося значительный вклад в развитие нашего Великого Отечества. От лица всех жителей и друзей Волгограда и области хочу пожелать Вам неиссякаемого оптимизма и энергии для реализации наиболее амбициозных проектов. Пусть Ваша мудрость и преданность делу позволят сделать жизнь в регионе еще более комфортной и успешной для всех его жителей. Уверен, что Вы справитесь со всеми вызовами, вместе мы сможем превратить их в возможности для дальнейшего развития. Пусть все Ваши начинания будут благополучны, а рядом всегда будет команда единомышленников!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»