13 октября исполняется 76 лет председателю совета директоров ПАО ММК Виктору Рашникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Рашников

Фото: Из личного архива Виктор Рашников

Фото: Из личного архива

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Виктор Филиппович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Именно под Вашим руководством ММК стал безусловным лидером российской черной металлургии. Кроме того, Вы внимательно следите за жизнью Магнитогорска и помогаете всем горожанам. Новый городской курорт «Притяжение», инициатором и инвестором которого Вы выступаете, стал уникальным общественным пространством. Уверен, парк будет интересен не только жителям Магнитогорска, но и всей России. Этот объект совершенно точно даст импульс для развития регионального туризма. Желаю Вам совершенствоваться в своей работе, реализовывать успешные проекты и, конечно, всего самого доброго!

Сегодня исполняется 56 лет помощнику президента РФ Дмитрию Миронову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Миронов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Миронов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Ваш труд на благо нашей страны, Ваши целеустремленность, ответственность, трудолюбие и высокие стандарты выполнения поставленных целей олицетворяют собой образец государственного деятеля, по-настоящему преданного своему делу. От себя лично и от «Легенд хоккея» желаю Вам новых побед, успехов, благополучия и счастья Вашей семье, родным и близким.

13 октября исполняется 47 лет заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! В этот особенный день хочу выразить свое восхищение Вашими заслугами перед страной, преданностью делу, профессионализмом и опытом. Особенно отмечу Ваши достижения в области сельского хозяйства, где Вы проявили себя как выдающийся руководитель. Благодаря Вашим усилиям были реализованы важные проекты, направленные на развитие аграрного сектора, повышение качества жизни в сельской местности и обеспечение продовольственной безопасности страны. И сегодня, на новой должности, Вы продолжаете служить интересам России, развивая и укрепляя ее экономический потенциал. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»