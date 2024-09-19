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Для директора института УрФУ запросили 11 лет колонии по делу о мошенничестве

Во время прений в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга гособвинитель запросил 11 лет колонии общего режима и штраф 2 млн руб. директору института физкультуры Уральского Федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый эпизод связан с хищением более 13,6 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение Всероссийской летней Универсиады, которая проходила в 2020 году на базе института.

Второй эпизод — с хищением 2,4 млн руб. в 2021 году из субсидии Федерации регби Свердловской области, которая предназначалась для закупки экипировки и проведения соревнований. Преступные действия Евгений Шурманов совершал совместно с Алексеем Кувариным, который дал на него показания и был осужден Верх-Исетским судом в декабре 2023 года.

По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, схема хищения средств заключалась в завышении стоимости проживания и питания спортсменов, а также в двойной оплате услуг. Для этого использовались фирмы-прокладки.

Вину подсудимый не признал ни по одному из эпизодов.

В конце июня 2022 года Министерство спорта России лишило Евгения Шурманова звания мастера спорта по боксу.

Мария Шараева

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