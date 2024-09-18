Структуры высокой культуры бития

Раскол в мире любительского бокса вышел на новый уровень. Структура World Boxing (WB), созданная в прошлом году и задуманная в качестве альтернативы Международной боксерской ассоциации (IBA) с ее более чем столетней историей, объявила о проведении первого в своей истории чемпионата мира. Он состоится в Ливерпуле в сентябре 2025 года. Ни World Boxing, ни IBA на данный момент не признаны Международным олимпийским комитетом (МОК). Для WB проведение своего первенства мира является шансом доказать МОК, что организация достойна внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент WB Борис ван дер Ворст

Фото: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images Президент WB Борис ван дер Ворст

Фото: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images

Структура World Boxing, созданная в 2023 году и позиционирующая себя как альтернатива Международной боксерской ассоциации, история которой насчитывает уже более 100 лет, объявила о важнейшем решении. World Boxing сообщила на своем официальном сайте о проведении чемпионата мира — первого в истории организации. Он должен пройти в Ливерпуле на десятитысячной M&S Bank Arena с 4 по 14 сентября 2025 года. Турнир будет включать бои в десяти весовых категориях (их параметры обещают уточнить позднее). Отличительной чертой соревнований станет то, что параллельно будут проведены мужской и женский чемпионаты. По устоявшейся традиции эти турниры обычно разводили по датам. Президент WB голландец Борис ван дер Ворст отметил, что «это будет идеальной демонстрацией для олимпийского бокса, особенно учитывая, что и мужской, и женский турниры пройдут одновременно».

Само по себе появление WB является следствием конфронтации между IBA и Международным олимпийским комитетом.

Две организации находятся в конфликте с конца прошлого десятилетия. Он возник на волне вскрывшегося в 2016 году глубокого и многослойного кризиса в IBA. У него были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие. В конце концов в 2019 году МОК впервые отозвал у федерации признание, отобрав у нее право контролировать олимпийские турниры и квалификацию к ним.

В 2020 году IBA возглавил россиянин Умар Кремлев. При нем федерация избавилась от долгов (ее новые финансовые возможности позволили увеличить выплаты победителям чемпионатов мира до еще недавно выглядевшей невероятной суммы в $200 тыс.) и провела реформу судейства, кардинально снизив количество скандалов. Но позиция МОК стала еще жестче. Он постоянно предъявлял к IBA претензии по различным поводам. Они были связаны с чрезмерной, на его взгляд, зависимостью федерации от спонсорского контракта с «Газпромом», нюансами президентских выборов, в результате которых Умар Кремлев сохранил свой пост (ему безуспешно пытался противостоять Борис ван дер Ворст), и в принципе политикой структуры, идущей вразрез с пожеланиями МОК. Окончательно отношения испортились после того, как осенью 2022 года боксерская ассоциация сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях вопреки рекомендациям МОК. При этом МОК не раз уточнял, что ему нужна боксерская федерация. Он сам провел боксерские турниры Олимпиад, состоявшихся в 2021 и 2024 годах в Токио и Париже, но подчеркивал, что этим, чтобы бокс оказался в программе следующих Игр, в Лос-Анджелесе в 2028 году, должна заниматься соответствующая международная структура.

К созданию таковой МОК и подтолкнул страны, недовольные конфликтом. Тогда рядом сильных национальных боксерских федераций (США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции, Новой Зеландии) и был учрежден World Boxing. С тех пор состав участников WB значительно расширился. На данный момент, согласно данным его официального сайта, в него входят 42 национальные федерации. Вскоре их может стать больше. О намерении вступить в WB ранее заявлял Алжир: в стране остро восприняли то, что IBA отстранила от своих соревнований спортсменку Иман Хелиф, поскольку возникли сомнения в ее принадлежности к женскому полу. Выступление в Париже обернулось скандалом, после того как итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с ней, дав понять, что не готова драться с мужчинами. Кроме того, о переходе в WB думают в Казахстане с его сильной боксерской школой. Президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, один из наиболее успешных боксеров века, в июле заявил, что будет призывать Казахстанскую федерацию бокса выйти из IBA и присоединиться к новой структуре.

Иными словами, у WB есть шансы собрать представительный по уровню участников турнир. Другое дело, что в IBA по-прежнему входит более двухсот федераций. К тому же она предлагает куда более выгодные условия выступлений (о призовых участникам первенства WB пока ничего не известно). Ну а окончательно оценить, кто выигрывает в противостоянии двух боксерских федераций, можно будет по количеству и уровню бойцов на проводимых ими турнирах. Чемпионаты мира IBA также состоятся в 2025 году: мужской — в Астане в мае, женский — в Белграде в марте.

Александр Петров