В МЦУ Сочи объяснили причины загрязненности улиц

В МЦУ Сочи прокомментировали ситуацию с замусоренными улицами города. Специалисты центра пояснили, что проблема связана с процессом смены подрядной организации по уборке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В СМИ появились сообщения о переполненных мусорных баках в городе. Местные жители и гости города недовольны сложившейся ситуацией и активно распространяют фотографии мусора в социальных сетях. В ответ на обращения граждан представители МЦУ разъяснили, что текущие проблемы с уборкой связаны с переходом на нового подрядчика.

«В настоящее время идет процесс смены подрядной организация. Информация о необходимости проведения уборки по указанному адресу направлена администрации района», — сообщили в МЦУ в ответ на один из постов об очередной неубранной урне в соцсетях.

Мария Удовик