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Коммерсантъ FM
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Средняя стоимость кредитов наличными превысила 29% годовых

Полная стоимость кредитов наличными в августе в среднем составила 28,7% годовых, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В начале сентября показатель достиг 29,3%. В среднем россияне в таких условиях за 2,5 года переплатят больше 60% от суммы кредитов.

Объем кредитования снижается третий месяц подряд, рассказало ОКБ «Известиям». В августе банки выдали займы на 507 млрд руб., что на 13% меньше, чем в июле. В июне и июле темпы сокращения выдачи составляли по 4%. Вместе с тем число оформленных займов уменьшилось на 4%. Как объясняет ОКБ, это говорит о том, что россияне стали брать займы на меньшие суммы. Средний чек уменьшился до 175 тыс. руб. Средний срок кредитования растет и сейчас составляет два года и девять месяцев.

Центробанк 13 сентября повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Свое решение регулятор связал с недостаточным замедлением инфляции — годовой рост показателя может оказаться выше прогнозного из-за растущих инфляционных ожиданий и по-прежнему высоких темпов кредитования.

О причинах повышения ставки — в материале «Ъ» «ЦБ шагнул дальше».

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