Гражданам предложено право голоса

В Госдуму 16 сентября внесен законопроект об охране голоса как объекта личных неимущественных прав. Он предлагает поправки к ГК РФ и закрепляет, в частности, что обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина, в том числе записи, допускаются только с согласия гражданина. «После смерти его голос может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей»,— следует из документа. Но согласие не потребуется, когда голос используют в государственных, общественных или иных публичных интересах или запись голоса производилась за плату. А также в случаях, когда голос записан при видео- или аудиозаписи, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях.

Записи, использующие голоса граждан с нарушением, «подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации» на основании судебного решения, следует из законопроекта. Таким образом, поправки к ГК РФ устанавливают охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с его изображением, в том числе в случаях имитации голоса или синтеза речи.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенаторы Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев и депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Из пояснительной записки к проекту следует, что в результате активного развития технологий синтеза речи и их массового использования во всех сферах, в том числе при озвучивании контента (аудиовизуальные произведения), автоматизации работы операторов колл-центров, голосовых систем навигации, помощников и т. д., возникают правовые вопросы, требующие законодательного решения. В частности, искусственный интеллект, обучившись на аудиозаписях реального голоса, может в дальнейшем его имитировать, и «производные» записи могут быть использованы неприемлемо для человека — обладателя голоса, пишут авторы инициативы.

Татьяна Исакова