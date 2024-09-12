Голосоведение и кукловодство

11 сентября на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» руководители Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представили планы на 106-й сезон. Комментируют Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самую изысканную в музыкальном плане премьеру — «Анну Болейн» Доницетти — Александр Титель запланировал для Хиблы Герзмавы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Самую изысканную в музыкальном плане премьеру — «Анну Болейн» Доницетти — Александр Титель запланировал для Хиблы Герзмавы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом году Музтеатр Станиславского пошел по стопам Большого: своими замыслами он тоже поделился не весной (как было принято), а в начале наступившего сезона. Правда, в отличие от главного федерального театра, планы московского муниципального куда конкретнее: известны даты премьер, состав постановщиков и даже исполнителей. Опера и балет удержали паритет, обещав по две премьеры.

Строго говоря, в балете их будет четыре, объединенных в два вечера. Как и его предшественник Лоран Илер, молодой худрук Максим Севагин предпочитает одноактные спектакли. Правда, в отличие от знаменитого француза, составлявшего программы из знаковых балетов мировых знаменитостей, Максим Севагин — добровольно или вынужденно — пропагандирует творчество современных отечественных авторов. Что, конечно, куда более рискованно — как в художественном отношении, так и по части кассы; во всяком случае, июльская премьерная «тройчатка» в афише осени не значится.

Возможно, потому, что труппа занята постановочными репетициями: на осень объявлены две мировые премьеры под общим названием «Место во Вселенной». Для первой — «Перигелий» (так называется ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы) — музыку пишет композитор Владимир Горлинский, за хореографию и постановку отвечает Вячеслав Самодуров, продирижирует «Перигелием» Федор Безносиков. Как уточняет пресс-релиз, «постановщики обращаются к философской теме космоса и поиска места человека в небесно-космическом пространстве». Кроме небес, одного из лучших хореографов России вдохновляет голландский Ренессанс; и о гармоничности союза астрофизики с «малыми голландцами» можно будет судить уже 8 ноября. Второй «одноактовкой» будет произведение, нареченное «Знаем благую весть». Балетный худрук Музтеатра Максим Севагин был «вдохновлен русским фольклором и рассказывает о жизни человека через абстрактные философские мотивы», взяв в союзники хоровую симфонию Валерия Гаврилина «Перезвоны» и Московский камерный хор Минина. Оба танцевально-философских трактата объединены оформлением Марии Трегубовой.

В апреле театр покажет премьеры «Петрушки» и «Жар-Птицы». Те же балеты Стравинского в музейной постановке Михаила Фокина пообещал в этом сезоне и гендиректор Большого Валерий Гергиев. «Стасик» же предлагает свежие и оригинальные зрелища: режиссер Алексей Франдетти привлек к сотрудничеству Театр кукол имени Образцова. За танцы отвечают артист и хореограф музтеатра Константин Семенов и современный автор Ксения Тернавская, по первой специальности инженер биомедицинских и фармацевтических технологий. Оформляет оба спектакля Виктор Никоненко, за пульт встанет Тимур Зангиев.

Что же до оперы, то театр обещает постановки двух важных и славных итальянских произведений, которые тем не менее сейчас не услышишь ни в Москве, ни вообще в России. Вслед за Большим театром, который в ноябре прошлого года поставил «Адриану Лекуврер» Франческо Чилеа, МАМТ обращается к тому же композитору-веристу. Его «Андре Шенье», эффектную оперу на душераздирающий сюжет из времен революционного террора во Франции, ставят главный режиссер театра Александр Титель и известнейший художник отечественного драмтеатра Александр Боровский. Премьера ожидается в марте, ответственную и хитовую партию главного героя, поэта-роялиста Андре Шенье, будут исполнять штатные теноры Музтеатра Нажмиддин Мавлянов и Николай Ерохин.

С главными героями второй премьеры тоже все понятно: «Анна Болейн» Гаэтано Доницетти станет прежде всего парадным выходом для примадонны МАМТа Хиблы Герзмавы. Шедевр бельканто, постановочная история которого в ХХ веке отмечена именами Марии Каллас, Джоан Сазерленд, Ренаты Скотто и других звезд первой величины, в Музтеатре завершит предстоящий сезон. К постановке, помимо главного дирижера театра Феликса Коробова, привлечен главный художник Башкирского театра оперы и балета Иван Складчиков. Ну а в качестве режиссера дебютирует на сцене МАМТа начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.