Генпрокуратура пересмотрит решения о реабилитации жертв политрепрессий

Генеральный прокурор Игорь Краснов внес проект приказа, согласно которому ведомство пересмотрит решения о реабилитации жертв политических репрессий в случае, если они касались «пособников нацистов и изменников Родины». Согласно проекту, Генпрокуратура преследует цель не допустить оправдания лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий».

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ вносит изменения в приказ генпрокурора от 5 февраля 2008 года, устанавливающий надзор за исполнением ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Согласно тексту проекта, изменения в приказ нужно внести в связи с распоряжением правительства от 20 июня 2024 года. В этом документе говорится о недопустимости реабилитации и оправдании лиц, виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности. В распоряжении также говорится о необходимости организовать работу по выявлении и отмене таких решений.

Приказ от 2008 года также предлагается дополнить положением о том, что материалы о пересмотре решений по реабилитации жертв политрепрессий будут направляться в органы власти не только для восстановления прав жертв, но и для «восстановления исторической справедливости». В случае отмены решений о реабилитации в отношении иностранных граждан сведения об этом будут направляться через МИД по дипломатическим каналам в иностранные государства, говорится в проекте.