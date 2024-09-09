В Минздраве Татарстана не подтвердили информацию о смерти от лихорадки Западного Нила

Пациенты с заболеванием лихорадкой Западного Нила поступают с лета этого года, за это время летальных исходов с этим диагнозом не поступало, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минздрава.

На сегодняшний день стационарную помощь продолжают получать шесть пациентов с ЛЗН, в том числе в тяжелом состоянии.

Ранее в СМИ распространилась информация о смерти двух человек от лихорадки Западного Нила.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что со временем число регистраций заболевания лихорадкой Западного Нила в России будет увеличиваться из-за развития систем диагностики и мониторинга заболевания. По ее словам, ситуация с заболеваемостью не ухудшалась.

«На сегодняшний день по лихорадке Западного Нила эпидемиологических рисков ухудшения ситуации нет и не было все лето. Мы не вводили никаких специальных мер»,— отметила Попова.

Зарина Акбирова