Голос Сибири

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя
Избирательная комиссия Кемеровской области признала победителем досрочных губернаторских выборов врио губернатора Кузбасса Илью Середюка. Как сообщили в пресс-службе комиссии, на заседании утром в понедельник члены облизбиркома подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса, признав их состоявшимися и действительными. При явке избирателей в 64,57% губернатором избран Илья Середюк, набравший 78,38% голосов. Он был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия»
Фото:
Администрация города Кемерово
Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя в Республике Алтай
Фото:
Коммерсантъ / Влад Некрасов
Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района
Фото:
Избирательная комиссия Республики Тыва
Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленном селе Чазылары
Фото:
Избирательная комиссия Республики Тыва
Праздничный концерт на избирательном участке в селе Чоя, Республика Алтай
Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области
Фото:
Коммерсантъ / Максим Серков
На одном из избирательных участков в Республике Хакасии
Фото:
Избирательная комиссия Республики Хакасия
Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области
Фото:
Коммерсантъ / Максим Серков
Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя
Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района
Фото:
Избирательная комиссия Республики Тыва
Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя