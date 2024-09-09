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Голос Сибири

Кадры с избирательных участков в единый день голосования

В регионах Сибири завершились выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и горсоветов. Как проходило голосование — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на дому

Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Кемеровской области в Единый день голосования. Избирательный участок

Выборы губернатора Кемеровской области в Единый день голосования. Избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов выиграл выборы депутата Госдумы РФ от Республики Хакасия. Он набрал 55,31% голосов

Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов выиграл выборы депутата Госдумы РФ от Республики Хакасия. Он набрал 55,31% голосов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Андрей Турчак одерживает победу на выборах главы Республики Алтай. Врио руководителя региона, по данным ГАС «Выборы», набрал 74,09% голосов

Андрей Турчак одерживает победу на выборах главы Республики Алтай. Врио руководителя региона, по данным ГАС «Выборы», набрал 74,09% голосов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Избирательная комиссия Кемеровской области признала победителем досрочных губернаторских выборов врио губернатора Кузбасса Илью Середюка. Как сообщили в пресс-службе комиссии, на заседании утром в понедельник члены облизбиркома подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса, признав их состоявшимися и действительными. При явке избирателей в 64,57% губернатором избран Илья Середюк, набравший 78,38% голосов. Он был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия»

Избирательная комиссия Кемеровской области признала победителем досрочных губернаторских выборов врио губернатора Кузбасса Илью Середюка. Как сообщили в пресс-службе комиссии, на заседании утром в понедельник члены облизбиркома подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса, признав их состоявшимися и действительными. При явке избирателей в 64,57% губернатором избран Илья Середюк, набравший 78,38% голосов. Он был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия»

Фото: Администрация города Кемерово

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя в Республике Алтай

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленном селе Чазылары

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленном селе Чазылары

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Праздничный концерт на избирательном участке в селе Чоя, Республика Алтай

Праздничный концерт на избирательном участке в селе Чоя, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя, Республика Алтай

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборный агитационный плакат в селе Чоя, Республика Алтай

Предвыборный агитационный плакат в селе Чоя, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборный агитационный плакат Андрей Турчака и партии ЛДПР в селе Чоя, Република Алтай

Предвыборный агитационный плакат Андрей Турчака и партии ЛДПР в селе Чоя, Република Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования, Республика Алтай

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания — Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Единый день голосования. Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания — Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

На одном из избирательных участков в Республике Хакасии

На одном из избирательных участков в Республике Хакасии

Фото: Избирательная комиссия Республики Хакасия

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Член участковой избирательной комиссии (УИК) Горно-Алтайска во время обхода избирателей, пожелавших голосовать на дому в Горно-Алтайске

Член участковой избирательной комиссии (УИК) Горно-Алтайска во время обхода избирателей, пожелавших голосовать на дому в Горно-Алтайске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Выездное голосование в селе Чоя

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Выездное голосование в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на дому

Единый день голосования. Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Выездное голосование в селе Чоя

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Выездное голосование в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Кемеровской области в Единый день голосования. Избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов выиграл выборы депутата Госдумы РФ от Республики Хакасия. Он набрал 55,31% голосов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Андрей Турчак одерживает победу на выборах главы Республики Алтай. Врио руководителя региона, по данным ГАС «Выборы», набрал 74,09% голосов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Избирательная комиссия Кемеровской области признала победителем досрочных губернаторских выборов врио губернатора Кузбасса Илью Середюка. Как сообщили в пресс-службе комиссии, на заседании утром в понедельник члены облизбиркома подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса, признав их состоявшимися и действительными. При явке избирателей в 64,57% губернатором избран Илья Середюк, набравший 78,38% голосов. Он был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия»

Фото: Администрация города Кемерово

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленном селе Чазылары

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Праздничный концерт на избирательном участке в селе Чоя, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборный агитационный плакат в селе Чоя, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборный агитационный плакат Андрей Турчака и партии ЛДПР в селе Чоя, Република Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время выездного голосования, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания — Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

На одном из избирательных участков в Республике Хакасии

Фото: Избирательная комиссия Республики Хакасия

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Член участковой избирательной комиссии (УИК) Горно-Алтайска во время обхода избирателей, пожелавших голосовать на дому в Горно-Алтайске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Выездное голосование в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва. Голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Барун-Хемчикского района

Фото: Избирательная комиссия Республики Тыва

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Жители села Чоя во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков

Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Избиратели Горно-Алтайска во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Единый день голосования 2024. Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай. Выездное голосование в селе Чоя

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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