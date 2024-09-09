Голос Сибири

Избирательная комиссия Кемеровской области признала победителем досрочных губернаторских выборов врио губернатора Кузбасса Илью Середюка. Как сообщили в пресс-службе комиссии, на заседании утром в понедельник члены облизбиркома подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса, признав их состоявшимися и действительными. При явке избирателей в 64,57% губернатором избран Илья Середюк, набравший 78,38% голосов. Он был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия»

Фото: Администрация города Кемерово