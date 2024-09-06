Ставки пошли вразнос

На российском рынке госбумаг ставки по длинным и коротким выпускам разошлись на рекордную величину — более 3 процентных пунктов. Расширение спреда происходит на фоне как роста доходности по коротким бумагам (достиг 18,6% годовых), так и снижения доходности по длинным выпускам (15,5% годовых). Последние опубликованные данные ЦБ и Росстата интерпретируются участниками рынка как возможное завершение цикла повышения ключевой ставки, от которого сильнее всего выиграют долгосрочные облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным Московской биржи, разница между доходностью годового и десятилетнего выпусков ОФЗ впервые за более чем два года превысила 300 базисных пунктов (б. п.). В четверг, 5 сентября, по оценке “Ъ”, спред в доходностях достиг 310 б. п., максимума с конца марта 2022 года. При этом в конце минувшей недели спред составлял 252 б. п., в начале августа — 154 б. п.

Расширение спреда происходит на фоне роста доходностей коротких облигаций при одновременном снижении доходностей длинных выпусков.

По данным Московской биржи, в четверг доходность выпуска с погашением в середине июля 2025 года впервые достигла 18,6% годовых, что на 17 б. п. выше значения конца пятницы. В то же время доходность выпуска с погашением в мае 2034 года снизилась с начала недели на 41 б. п., до 15,49% годовых.

Такая динамика связана с ожиданиями участников рынка, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора станет приносить плоды. В опубликованном в среду обзоре ЦБ отмечалось, что замедление роста экономической активности и потребкредитования создает предпосылки уменьшения перегрева экономики. Это, в свою очередь, будет способствовать замедлению роста цен. Об этом свидетельствуют и последние данные Росстата. Так, в последнюю неделю августа потребительские цены снизились на 0,02%. В таких условиях на рынке пошли покупки длинных ОФЗ, что и привело к снижению ставок, пояснил портфельный управляющий УК ТФГ Сергей Чернышенко. По его словам, спрос шел со стороны широкого круга инвесторов. «Многие брокеры, которые работают с частными лицами, начинают рассылать стратегию ставки на длинные ОФЗ»,— отмечает он.

В то же время короткое выпуски госбумаг остаются под давлением, так как Банку России может понадобиться дополнительная настройка, и поэтому высока вероятность повышения ставки в сентябре или октябре, отмечают участники рынка.

«Ставки по коротким бумагам растут на ожиданиях повышения ключевой ставки осенью. Рынок полагает, что в ближайшие месяцы она может достигнуть 19–20% (в настоящее время 18%.— “Ъ”)»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Впрочем, поскольку риски повышения ставки до конца года сохраняются, рассчитывать на устойчивое снижение ставок долгосрочных ОФЗ не стоит, отмечают эксперты. «Замедление инфляции может быть сезонным, тогда как ЦБ не раз заявлял, что для разворота денежно-кредитной политики нужно устойчивое и продолжительное замедление инфляционных ожиданий»,— указывает господин Чернышенко. При этом в случае резкого (до 20%) роста ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может произойти рост по всей кривой доходности ОФЗ, так как, по словам Михаила Васильева, «такое повышение рынок не закладывает в котировки».

Виталий Гайдаев