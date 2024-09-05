8,5 процента составила во втором квартале доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, подсчитал Росстат. По сравнению со вторым кварталом 2023-го доля уменьшилась на 1,6 процентного пункта. Общая численность этой группы — 12,4 млн человек. Показатель уровня бедности имеет выраженный сезонный характер — максимальный в первом квартале и минимальный в четвертом. В первом квартале 2024 года доход ниже прожиточного минимума имели 14 млн человек, а уровень бедности был равен 9,6%. Показатель по итогам всего первого полугодия 2024 года — 10,6%. Основной вклад в сокращение числа бедных внес рост трудовых доходов — их доля в структуре денежных доходов населения составляет 62%.

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