Unilever нашел выход из России

Транснациональный производитель товаров массового потребления Unilever продает свой российский бизнес примерно вдвое меньше стоимости активов, находящихся в РФ. Вероятным покупателем выступает ГК «Арнест» Алексея Сагала, получившая широкую известность после приобретения в прошлом году за €1 производственных площадок в России нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. Стороны давно знакомы друг с другом: на предприятиях «Арнеста» Unilever размещал контрактное производство аэрозольной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

О том, что потенциальным покупателем российского бизнеса холдинга Unilever со штаб-квартирой в Лондоне выступает группа «Арнест», рассказал источник “Ъ” на пищевом рынке и подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Эта комиссия одобряет сделки в РФ компаний с участием зарубежного капитала. «Ее согласие на сделку уже получили представители Unilever и "Арнеста"»,— уточняет собеседников “Ъ”.

О том, что Unilever получил одобрение российских властей продать свой бизнес в РФ, 4 сентября сообщил и РБК со ссылкой на свои источники. По их данным, чиновники согласовали цену сделки, которая с учетом дисконта составляет 35–40 млрд руб. В то же время на конец 2022 года свои российские активы Unilever оценивал в €900 млн, или около 87,2 млрд руб. по текущему курсу.

Участие в сделке «Арнеста» не случайно.

Еще в 2007 году компания заключила контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции, напоминает отраслевое издание Milknews, чьи источники также подтверждают интерес «Арнеста» к активам транснационального холдинга в РФ. В российском офисе Unilever от комментариев отказались. В ГК «Арнест» на запрос “Ъ” не ответили.

В феврале 2022 года после начала российско-украинского военного конфликта холдинг Unilever предупредил о рисках прекращения деятельности в России, но не планировал полностью уходить с рынка и искал способы продолжать работу. Еще летом 2023 года гендиректор Unilever Хайн Шумахер заявлял журналистам, что компания хотела продать активы в РФ, но не нашлось «жизнеспособного решения». На текущее решение продать активы могли повлиять ухудшающиеся условия ведения бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давления на компанию со стороны международного сообщества.

Unilever работает в России с начала 1990-х годов. В частности, выпускает косметическую продукцию под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Axe, Rexona. Концерну принадлежат права на марки мороженого «Магнат» и «Инмарко». По данным СПАРК, выручка «Юнилевер Русь» в 2023 году выросла на 4,9% год к году, до 62 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 47,5%, до 4,9 млрд руб.

ГК «Арнест», основанная Алексеем Сагалом, изначально занималась производством бытовой химии и парфюмерии. В частности, компания выпускает средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос», освежитель воздуха «Симфония», лак для волос «Прелесть». Производственные площадки группы расположены в Невинномысске Ставропольского края и Новомосковске Тульской области. По данным СПАРК, в 2023 году выручка компании составила 13,9 млрд руб., чистая прибыль — 972 млн руб.

Широкую известность компания «Арнест» получила после покупки год назад за €1 российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken (см. “Ъ” от 25 августа 2023 года). Российской стороне достались и все обязательства производителя пива перед кредиторами. Осенью 2022 года господин Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской корпорации Ball в Московской, Ленинградской и Челябинской областях за $530 млн.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев напоминает, что Unilever недавно передала своей российской «дочке» права на ряд брендов, включая мороженое «Инмарко», косметику и мороженое «Чистая линия». Поэтому, скорее всего, они перейдут новому владельцу, добавляет эксперт. Это актуально для «Арнеста», так как после покупки активов Heineken в РФ компания лишилась возможности разливать пиво флагманских брендов холдинга — Heineken и Amstel.

Возможно, сделка между Unilever и «Арнестом» — последняя такого масштаба в этом году, так как сейчас на российском рынке осталось считаное количество крупных иностранных компаний, не исключает инвестбанкир Илья Шумов. Он предполагает, что в последующем будут заключаться сделки по активам, ранее принадлежавшим зарубежным производителям и перешедшим во временное управление Росимущества.

Халиль Аминов, Владимир Комаров, София Мешкова