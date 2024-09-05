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Коммерсантъ FM
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Unilever нашел выход из России

Холдинг может продать свои активы группе «Арнест»

Транснациональный производитель товаров массового потребления Unilever продает свой российский бизнес примерно вдвое меньше стоимости активов, находящихся в РФ. Вероятным покупателем выступает ГК «Арнест» Алексея Сагала, получившая широкую известность после приобретения в прошлом году за €1 производственных площадок в России нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. Стороны давно знакомы друг с другом: на предприятиях «Арнеста» Unilever размещал контрактное производство аэрозольной продукции.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

О том, что потенциальным покупателем российского бизнеса холдинга Unilever со штаб-квартирой в Лондоне выступает группа «Арнест», рассказал источник “Ъ” на пищевом рынке и подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Эта комиссия одобряет сделки в РФ компаний с участием зарубежного капитала. «Ее согласие на сделку уже получили представители Unilever и "Арнеста"»,— уточняет собеседников “Ъ”.

О том, что Unilever получил одобрение российских властей продать свой бизнес в РФ, 4 сентября сообщил и РБК со ссылкой на свои источники. По их данным, чиновники согласовали цену сделки, которая с учетом дисконта составляет 35–40 млрд руб. В то же время на конец 2022 года свои российские активы Unilever оценивал в €900 млн, или около 87,2 млрд руб. по текущему курсу.

Участие в сделке «Арнеста» не случайно.

Еще в 2007 году компания заключила контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции, напоминает отраслевое издание Milknews, чьи источники также подтверждают интерес «Арнеста» к активам транснационального холдинга в РФ. В российском офисе Unilever от комментариев отказались. В ГК «Арнест» на запрос “Ъ” не ответили.

В феврале 2022 года после начала российско-украинского военного конфликта холдинг Unilever предупредил о рисках прекращения деятельности в России, но не планировал полностью уходить с рынка и искал способы продолжать работу. Еще летом 2023 года гендиректор Unilever Хайн Шумахер заявлял журналистам, что компания хотела продать активы в РФ, но не нашлось «жизнеспособного решения». На текущее решение продать активы могли повлиять ухудшающиеся условия ведения бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давления на компанию со стороны международного сообщества.

Unilever работает в России с начала 1990-х годов. В частности, выпускает косметическую продукцию под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Axe, Rexona. Концерну принадлежат права на марки мороженого «Магнат» и «Инмарко». По данным СПАРК, выручка «Юнилевер Русь» в 2023 году выросла на 4,9% год к году, до 62 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 47,5%, до 4,9 млрд руб.

ГК «Арнест», основанная Алексеем Сагалом, изначально занималась производством бытовой химии и парфюмерии. В частности, компания выпускает средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос», освежитель воздуха «Симфония», лак для волос «Прелесть». Производственные площадки группы расположены в Невинномысске Ставропольского края и Новомосковске Тульской области. По данным СПАРК, в 2023 году выручка компании составила 13,9 млрд руб., чистая прибыль — 972 млн руб.

Широкую известность компания «Арнест» получила после покупки год назад за €1 российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken (см. “Ъ” от 25 августа 2023 года). Российской стороне достались и все обязательства производителя пива перед кредиторами. Осенью 2022 года господин Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской корпорации Ball в Московской, Ленинградской и Челябинской областях за $530 млн.

Как права на часть марок Unilever в РФ перешли местной компании

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев напоминает, что Unilever недавно передала своей российской «дочке» права на ряд брендов, включая мороженое «Инмарко», косметику и мороженое «Чистая линия». Поэтому, скорее всего, они перейдут новому владельцу, добавляет эксперт. Это актуально для «Арнеста», так как после покупки активов Heineken в РФ компания лишилась возможности разливать пиво флагманских брендов холдинга — Heineken и Amstel.

Возможно, сделка между Unilever и «Арнестом» — последняя такого масштаба в этом году, так как сейчас на российском рынке осталось считаное количество крупных иностранных компаний, не исключает инвестбанкир Илья Шумов. Он предполагает, что в последующем будут заключаться сделки по активам, ранее принадлежавшим зарубежным производителям и перешедшим во временное управление Росимущества.

Халиль Аминов, Владимир Комаров, София Мешкова

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