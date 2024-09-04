В сделку по Rafale залетели МиГ-29

Сделка по покупке Сербией 12 французских истребителей Rafale, которая была заключена во время недавнего визита в Белград президента Франции Эмманюэля Макрона, остается в центре внимания в регионе. Согласно утверждениям ряда балканских СМИ, подписанный документ содержит приложение о передаче Сербией Франции своих подержанных самолетов МиГ-29. Затем они, согласно существующей в НАТО практике, могут быть переданы Украине. Впрочем, министр обороны Сербии Братислав Гашич, а затем и президент Александр Вучич категорически опровергли информацию о планах передачи Франции МиГ-29. А вице-премьер Александр Вулин в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным всячески давал понять, что Сербия всегда была и будет дружественной России страной. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МиГ-29 югославских ВВС над Белградом (июнь 1998 года)

Фото: Sasa Radic / AP МиГ-29 югославских ВВС над Белградом (июнь 1998 года)

Фото: Sasa Radic / AP

Информация о приложении к соглашению о покупке Сербией 12 французских истребителей Rafale за €2,7 млрд появилась на этой неделе сразу в нескольких балканских СМИ. По данным журналистов, Белград в качестве частичной компенсации обязался передать Франции в декабре свои подержанные МиГ-29, что уменьшило для него расходы на покупку французских истребителей с изначально называвшихся €3 млрд. При этом СМИ ссылались в основном на данные, обнародованные в Telegram-канале экс-депутатом Госдумы нескольких созывов от «Единой России» Еленой Паниной. А она, в свою очередь, ссылалась на российское издание Octagon Media, не пояснившее, откуда у него появилась такая информация.

Сербия имеет на вооружении десяток истребителей МиГ-29, большинство из которых ей в свое время безвозмездно передала Россия, сербы лишь оплачивали их ремонт и дооборудование.

Еще несколько сербских «МиГов» находятся в непригодном для эксплуатации состоянии и служат источником запчастей. Все эти самолеты, исходя из информации о приложении к подписанному в конце августа в Белграде соглашению, Сербия должна через три месяца передать Франции, которая по существующей в НАТО практике может направить их Украине.

В этом случае сербские вооружения вновь окажутся в распоряжении Киева, несмотря на объявленный Белградом нейтралитет и официальный отказ от поставок оружия воюющим на Украине сторонам. В июне президент Сербии Александр Вучич подтвердил западным СМИ, что с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Киев получил из Сербии, естественно, не напрямую, а через посредников, вооружений на €800 млн.

Обнародование тех данных во многом объяснило, почему Запад, периодически выражая возмущение нежеланием Сербии следовать в русле политики ЕС в украинском кризисе и отказом ввести санкции РФ, не прибегает к карательным мерам в отношении Белграда и продолжает называть сербского лидера близким партнером. Возможная же передача Украине сербских «МиГов» стала бы логичным объяснением согласия Парижа на поставки своих истребителей Сербии, которая считается стратегическим партнером РФ в регионе.

Всякий раз утечки о появлении сербского оружия на Украине вызывали по меньшей мере озабоченность в России, которая, впрочем, старалась не раздувать из этого публичного скандала и настаивала на дополнительных проверках.

Аналогичной реакции Москвы следует ожидать и в ситуации с сербскими «МиГами», если эта информация в итоге подтвердится.

Пока же власти перспективу передачи самолетов отрицают. Об отсутствии планов отправки МиГ-29 Парижу заявил министр обороны Сербии Братислав Гашич: «Это очередная вопиющая ложь и неправда, цель которых исключительно в том, чтобы бросить тень на приобретение 12 абсолютно новых многоцелевых боевых самолетов Rafale четвертого поколения. "МиГи", которыми владеет Сербия, являются сербскими, и мы никогда никому их не отдадим».

Так или иначе, но все последние события могут во многом объяснить причины неожиданного визита в РФ — третьего за последние три месяца — сербского вице-премьера Александра Вулина и его встречи 4 сентября во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным.

Их переговоры на полях Восточного экономического форума анонсировал в начале недели помощник российского президента Юрий Ушаков. А вот на сайте сербского правительства встреча во Владивостоке вплоть до среды не значилась.

Да и премьер Сербии Милош Вучевич на вопрос журналистов о причинах встречи Александра Вулина с президентом РФ во вторник заявил, что ему об этом ничего не известно и что о встрече во Владивостоке он узнал из СМИ. Впрочем, по словам премьера, «нет ничего страшного» в том, что его заместитель встречается с президентом РФ, поскольку «Сербия не прерывала дипотношений с Россией». Реакция сербского премьера последовала после жесткой критики контактов вице-премьера Сербии с руководством РФ.

«Мы являемся народами, которые связывает не только совместное прошлое, но и совместное будущее… Будьте уверены, что сербский народ во главе с президентом Вучичем никогда не позволит, чтобы наши братские отношения, отношения стратегического партнерства портились»,— заявил на встрече Александр Вулин. Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил: «Что касается наших двусторонних отношений, то они не нуждаются в особой презентации, имею в виду глубокие корни наших отношений, исторические корни, и духовную близость народов России, русского народа и сербского народа».

«Вулин поехал объяснить внешнеполитическую позицию Сербии и заверить русских друзей в том, что она не поменялась. Иных причин нет. А непосредственным поводом стал визит Эмманюэля Макрона в Белград и соглашение о покупке французских истребителей»,— говорит Владимир Меджак из исследовательской организации «Европейское движение Сербии». А белградский политолог Жарко Ковач поясняет: «Путин никогда особо не доверял Вучичу, поскольку, очевидно, знает содержание его переговоров с западными лидерами. И Вучич использует вице-премьера Вулина как своего посланника, чтобы смягчить позицию российского президента. У Сербии нет двух политик в отношении России, а есть одна — лицемерная».