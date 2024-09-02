Курс семьеведения начнется с апробации

Курс «Семьеведение» для учеников 5–9-х, 10–11-х классов и студентов ссузов пройдет апробацию, прежде чем его начнут преподавать во всех школах и колледжах России. Об этом “Ъ” сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Напомним, ввести курс «Семьеведение» в школьную программу предложила в марте 2023 года глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В Минпросвещения отмечали, что количество школьных программ ограниченно, а ради нового курса придется жертвовать «физикой или химией». Однако весной 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что начало преподавания запланировано на сентябрь 2024 года, а сам курс будет внеурочным.

В педагогическом сообществе “Ъ” неоднократно заявляли, что учителя вряд ли успеют подготовиться к преподаванию нового курса и начнут полноценно вести его уже с 1 сентября 2024 года. Так, программа для учеников 5–9-х классов появилась лишь в конце августа, а для старшеклассников и студентов пока не опубликована вовсе. В итоге в последние дни лета Минпросвещения сообщило, что в 2024/25 учебном году курс «Семьеведение» будет тестироваться в нескольких регионах страны.

Как ранее писал “Ъ”, курс «Семьеведение» рассчитан на 34 академических часа и содержит пять тематических блоков.

Первый — «Человек, семья и общество», где будет обсуждаться, например, как и для чего создается семья. Второй — «Мои родственники, похожие и разные». Ведение домашнего хозяйства будет обсуждаться в рамках блока «О семейном уюте и не только». Четвертый блок — «Важней всего погода в доме» — о том, какой должна быть семейная атмосфера, на чем держится семья. Заключительная часть курса — «Современная семья и ее право» — посвящена основам нормативного регулирования статуса семьи и ее членов.

Эмилия Габдуллина