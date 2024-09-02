Здоровье дороже телефона

Накануне начала учебного года Минздрав РФ опубликовал рекомендации о том, как безопасно пользоваться интерактивными досками на уроках и как детям и подросткам использовать мобильные телефоны без вреда для здоровья. В ведомстве предупреждают, что доля нарушений костно-мышечной системы и органов зрения возрастает среди детей младшего возраста в классах, где электронные устройства применяются в учебном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей выпустил рекомендации по организации работы с интерактивными панелями в школах и по безопасному использованию мобильного телефона. Составители рекомендаций заявляют, что гаджеты негативно влияют на здоровье несовершеннолетних: «Анализ распространенности функциональных отклонений и хронических болезней младших школьников в условиях цифрового обучения показал, что ведущими являются функциональные нарушения костно-мышечной системы, органов зрения. Их доля в процессе обучения детей в начальной школе значимо возрастает. Подобной негативной динамики у их сверстников, обучавшихся без использования электронных устройств, не наблюдается».

Составители рекомендаций ссылаются на научную работу 2022 года «Функциональное состояние организма младших школьников при использовании электронных средств обучения» исследователей Ирины Александровой (НМИЦ здоровья детей Минздрава России), Ирины Александровой и Марины Айзятовой (Центр гигиены и эпидемиологии Москвы). Ученые сравнили умственную и зрительную работоспособность, а также функциональное состояние организма учеников двух классов. В одном использовали электронную доску, в другом — традиционную. В первом классе было 28 детей (15 мальчиков и 13 девочек) со средним возрастом 7 лет 8 месяцев, во втором — 26 детей (14 мальчиков и 12 девочек) среднего возраста 7 лет 9 месяцев.

Авторы рекомендаций отмечают, что доска нового поколения применяется в образовательном процессе практически на каждом уроке начиная с младших классов и постепенно вытесняет традиционные меловые доски.

Эксперты рекомендуют не использовать одновременно более двух электронных устройств обучения и не работать с интерактивной доской в младших классах дольше 60–80% от времени урока (в пятых-девятых классах — не более 90%).

Также они советуют менять виды деятельности (письмо, чтение, ответ у доски) и делать перерывы, в том числе на физкультминутки. На занятии учитель должен самостоятельно настраивать и регулировать яркость экрана, говорится в рекомендациях. В помещении необходимо предусмотреть возможность затенения, а после завершения работы с доской экран следует выключить.

«Мы живем в век компьютеризации, и от этого уже не уйти,— говорит учитель русского языка и литературы школы №1 в Великих Луках Татьяна Рассолова.— Я сама пользуюсь на уроках и телефоном, и интерактивной доской, и это очень удобно. Но определенные нормы, конечно, должны соблюдаться. Например, в младших классах доску используют не больше 15 минут». Она обращает внимание, что технологические характеристики школьных гаджетов постепенно совершенствуются: «Если нам поменяют панели на более качественные, без проекторов, с меньшим количеством вредных лучей, будем только рады».

В рекомендациях по безопасному использованию мобильного телефона эксперты НМИЦ указывают, что для ребенка желательно выбрать модели с более низким уровнем излучения (показатель SAR в паспорте устройства). Они советуют носить устройство дальше от тела и от органов, насыщенных жировой тканью (грудные железы, половые железы), например в сумке или портфеле. Также ученые рекомендуют подносить аппарат к уху только после установления контакта с абонентом, поскольку мощность излучения снижается до минимально допустимого уровня через 10–20 секунд после начала вызова. Школьникам не следует использовать мобильный телефон для чтения учебных текстов, подчеркивают авторы рекомендаций. Во время выполнения домашнего задания нужно отключать звук уведомлений и убирать телефон из поля зрения. Рекомендуется прекращать использование экрана смартфона за час-два часа до сна.

Суммарная ежедневная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать:

для учащихся первых-вторых классов — 1 час 20 минут;

в третьих-четвертых классах — 1 час 30 минут;

в пятых-девятых классах — 2 часа;

старше 15 лет — 2 часа 30 минут.

В Минздраве предупреждают, что более длительное пребывание у экрана смартфона вызывает у детей и подростков нарушения сна, проблемы с настроением, вниманием, памятью, вербальным интеллектом и академической успеваемостью. Все это сопровождается морфофункциональными изменениями в мозге, в частности снижением темпов его созревания.

«После длительного (один-три года) интенсивного пользования (электронными устройствами.— «Ъ») при высоком уровне ежедневной электромагнитной нагрузки у детей 7–10 лет отмечаются устойчивые локальные изменения ЭЭГ в наиболее часто облучаемой области мозга»,— отмечают авторы рекомендаций.

Кроме того, проведенные в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков эпидемиологические исследования показали риски ухудшения состояния иммунной и нервной систем, в частности повышение частоты простудных заболеваний в год у учеников младших классов, повышенную частоту головных болей и нарушений сна у обучающихся средней школы.

В целом дети хуже понимают и усваивают текст, прочитанный с экрана, считают в Минздраве, поэтому школьникам не рекомендуется использовать смартфон для процесса обучения.

Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Жанна Сафонова соглашается: использование цифровых технологий способствует повышению нагрузки на органы зрения, опорно-двигательный аппарат, работу нервной системы и психическое здоровье детей. По ее словам, ограничение времени использования гаджетов — эффективный способ поддержания психического здоровья. Важно, чтобы досуг ребенка состоял из физической активности, общения с близкими и друзьями, занятий офлайновыми хобби.

При этом врач подчеркивает: пока нет исследований, которые однозначно оценили бы масштаб вреда от излучения. «Однако нельзя игнорировать тот факт, что мобильная связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне, которые Международное агентство по изучению рака пока классифицирует как потенциально канцерогенные для человека,— продолжает педиатр.— Полностью отрицать их влияние на человеческий организм нельзя».

Напомним, с 1 сентября 2024 года школьникам законодательно запрещено пользоваться личными телефонами на уроках. Принятые в 2023 году поправки к ФЗ «Об образовании» не регламентируют контроль соблюдения запрета, там лишь уточняется, что это прерогатива школы. Санкции за нарушение запрета законом не предусмотрены. Опрошенные «Ъ» учителя напоминали, что санитарные правила и нормы и так с 2021 года запрещают использование школьниками смартфонов, но реализовать этот запрет без дополнительных вложений не получается. В ряде школ за свой счет установили в раздевалках специальные индивидуальные шкафчики для техники. В других учебных заведениях ученикам предлагают оставить мобильники в специальной коробке на входе в класс. Там, где следить за реализацией запрета поручено учителям, чаще всего просят школьников положить телефон в портфель на время урока.

Наталья Костарнова, Полина Ячменникова