Уголь придавило сталью

Снижение спроса на сталь в Китае негативно сказывается на стоимости металлургического сырья. Цены на российский коксующийся уголь премиум-класса с начала июня к концу августа сократились примерно на $20, до $130 за тонну, и ожидается дальнейшее снижение котировок. В Минэнерго в связи с неблагоприятной динамикой мировых цен, ростом логистических и фискальных затрат уже отмечают сложное положение добывающих коксующийся уголь предприятий. Кузбасские компании, по данным аналитиков, работают в убыток, а небольшую прибыль отрасли обеспечивают якутские производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Цены на коксующийся уголь снижаются на фоне низкого спроса на сталь в Китае, сообщается в отчете Argus. По данным агентства, стоимость российского коксующегося угля премиум-класса с высокой летучестью к концу августа снизилась до $130 за тонну (FOB Восточный) против $150 за тонну в начале июня. Некоторые российские поставщики предлагают коксующиеся марки по «агрессивно низким» ценам, пытаясь сократить запасы в китайских портах, говорится в отчете.

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В Минэнерго сообщили “Ъ”, что фиксируют сложное положение предприятий, добывающих коксующийся уголь, в связи с неблагоприятной динамикой мировых цен, а также ростом логистических и фискальных затрат. В отношении коксующегося угля сохраняется действие курсовых экспортных пошлин в 4–7% при курсе 80–95 руб./$, которые установлены до 31 декабря 2024 года. Энергетический уголь и антрацит выведены из-под действия пошлин до 1 декабря. В угольных компаниях не предоставили комментариев.

По оценкам трейдеров, которые приводит Argus, спрос на коксующийся уголь может достичь минимума в конце августа или начале сентября, а в октябре рынок должен достичь дна.

Но, следует из отчета, некоторые российские экспортеры угля не ожидают улучшения спроса до конца года, указывая на отсутствие фундаментальных факторов для роста сталелитейного сектора в Китае. «Китайские заводы распродали запасы арматуры в этом месяце, но теперь эти запасы находятся у конечных потребителей. Поэтому спрос на сталь не восстановится в четвертом квартале»,— приводит Argus слова угольного трейдера. Как отмечали в инвестиционной компании БКС, на Китай приходится 45–55% мирового потребления стали (см. “Ъ” от 22 августа).

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, ссылаясь на данные международных ценовых агентств, отмечает, что проблемы в строительном секторе Китая спровоцировали стагнацию в сталелитейной отрасли страны — выплавка стали и чугуна остается на низких уровнях. По его словам, эта тенденция негативно сказывается на закупках импортного угля во всех аспектах. Обостряется конкуренция между внутренней и импортной альтернативой на фоне снижения цен китайскими поставщиками на $35 за тонну, а китайские металлурги, сокращая закупки металлургического угля на внешних рынках, выставляют запасы сырья на продажу, говорит аналитик.

Ряд российских экспортеров коксующегося угля, продолжает господин Котов, в результате вынуждены снижать цены для поддержания ритмичности поставок, хотя это все равно не спасает от просадки в экспорте.

По итогам семи месяцев 2024 года Neft Research оценивает снижение экспорта коксующегося угля из РФ в 5% в годовом выражении. По оценкам аналитика, из-за снижения цен на коксующийся уголь примерно на $20 за тонну в последние два месяца убыток при экспорте на условиях FOB Восточный вырос до 1,8 тыс. руб. за тонну. По итогам полугодия, добавляет Александр Котов, прибыль ключевых экспортеров коксующегося угля сократилась в 37 раз год к году, до 2 млрд руб. И то, отмечает эксперт, положительный результат был показан благодаря компаниям из Якутии, в то время как кузбасские предприятия находятся в глубоком убытке.

Евгений Зайнуллин