В Чувашии сократили сброс сточных вод в Волгу на 40%

В Чувашской Республике сократили сброс сточных вод в Волгу на 40%, благодаря вводу в эксплуатацию пяти очистных сооружений и ливневых очистных сооружений в Чебоксарах. Об этом стало известно во время встречи главы республики Олега Николаева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы республики.

Кроме того, Олег Николаев добавил, что в республике завершены расчистка русла реки Сура и рекультивация четырех полигонов твердых бытовых отходов.

Глава республики также сообщил о совместном проекте с «Российским экологическим оператором» по строительству мусоросортировочных комплексов в Канашском, Батыревском и Моргаушском округах мощностью 30 тыс. тонн каждый. Работы уже начаты в Канашском округе, а проекты в других округах успешно прошли экспертизу. Сообщается, что это позволит создать устойчивую систему обращения с ТКО к 2030 году и обеспечить 100-процентную сортировку отходов с созданием 141 рабочего места.

Влас Северин