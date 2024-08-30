Вынесли спор из избы

ООО «Виктория 2006» обжалует решение судов о взыскании в пользу сочинского застройщика «Телекомстрой» 175 млн руб. Иск девелопера связан с квартирами в ЖК «Параллель», которые он передал в собственность ответчику, но плату за них не получил. Дело рассматривается по второму кругу. По мнению юристов, повторное обращение ответчика в суд апелляционной инстанции направлено на затягивание процесса и отсрочку исполнения решения о взыскании средств.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», совладелец ООО «Виктория 2006» Аслан Ахмадов обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решения нижестоящих инстанций, согласно которым с общества в пользу ООО «Телекомстрой» взыскано 175 млн руб. необоснованного обогащения. Также решением суда расторгнуты договоры купли-продажи 24 квартир, заключенные между «Телекомстрой» (продавец) и ООО «Виктория 2006» (покупатель). Речь идет о квартирах в сочинском ЖК «Параллель». Кроме того, суд обязал управление Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировать за ООО «Телекомстрой» права собственности на эти квартиры в жилищном комплексе.

Дело рассматривается повторно, ранее компания «Виктория» проиграла спор во всех инстанциях, включая Верховный суд РФ.

Как следует из судебных актов, компания «Телекомстрой» в январе 2021 года обратилась в краевой арбитраж с исковым заявлением к ООО «Виктория 2006». Между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи квартир в ЖК «Параллель» на общую сумму 241,3 млн руб. Однако, как утверждал в зале суда представитель ООО «Телекомстрой», ответчик не перечислил деньги и начал реализацию недвижимости третьим лицам. В связи с этим в 2021 году решением краевого арбитража на помещения был наложен арест.

ООО «Телекомстрой» — застройщик ЖК «Параллель», сданного в эксплуатацию в 2014 году. Учредителем компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», значится Илметтин Аксой, он же владеет 25% долей в уставном капитале ООО «Виктория 2006». Общество зарегистрировано в 2002 году в Сочи. Профиль компании — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Чистые активы на 2023 год — 243 млн руб. Убыток «Телекомстроя» за 2021 год составил 779 тыс. руб. (более свежие финансовые показатели не опубликованы).

ООО «Виктория 2006» зарегистрировано в 2006 году в Сочи. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток за 2021 год — 726 тыс. руб. В октябре 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал общество банкротом.

В 2023 году суды также отказали администрации Сочи во взыскании с ООО «Телекомстрой» 187 млн руб. убытков. Мэрия курорта обосновала свои требования тем, что в 2005 году заключила с компанией инвестсоглашение, по которому застройщик должен был построить ЖК «Параллель» на предоставленных в аренду муниципальных землях, после чего передать в собственность города 9,6% квартир и офисных помещений. Объект должны были сдать до конца 2009 года, однако его ввели в эксплуатацию лишь в 2014 году. Суды решили, что мэрия курорта обратилась в суд за пределами исковой давности, которые истекли еще в 2013 году. При этом инстанции указывают, что обязанности, которые администрация курорта взяла на себя по договору, связаны с выполнением властных функций, и потому такое инвестсоглашение не может квалифицироваться как гражданско-правовая сделка.

По мнению судебного эксперта экспертной группы Veta Александра Терентьева, учитывая, что Аслан Ахмадов уже прошел все судебные инстанции, включая ВС РФ, и везде проиграл, шансы на изменение решения в его пользу минимальны. Суды уже неоднократно рассмотрели доводы сторон и вынесли решение о взыскании необоснованного обогащения. Апелляционный суд, по его словам, должен проверить, не появились ли новые обстоятельства в деле. Если такие обстоятельства не будут выявлены, суд откажет в удовлетворении жалобы.

«Нельзя исключать, что действия господина Ахмадова по повторному обращению в апелляцию направлены на затягивание процесса и отсрочку исполнения решения о взыскании 175 млн руб. Однако сама по себе подача апелляционной жалобы после отказа в кассации не приостанавливает исполнение судебных актов»,— говорит эксперт.

Получить комментарии ответчика и истца при подготовке материала не удалось: актуальные контактные данные компаний в открытых источниках отсутствуют.

Тат Гаспарян