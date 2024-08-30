Президент Казахстана поздравил Минниханова с Днем Республики Татарстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Рустама Минниханова с Днем республики. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

«Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Республики Татарстан!» — говорится в телеграмме.

В своей поздравительной телеграмме глава соседней страны подчеркнул, что благодаря руководству Рустама Минниханова Татарстан достиг успеха в социально-экономическом, научно-технологическом и культурно-гуманитарном развитии, а также высоко оценил вклад в сотрудничество между двумя народами.

Кроме того, Токаев пожелал раису Татарстана новых свершений в государственной деятельности.

Сегодня в Татарстане отмечается День республики. Программа ко Дню города и республики доступна в нашей афише.

Анар Зейналов