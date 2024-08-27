Репетиторы набирают популярность

Занятия по скорочтению, ментальной арифметике и каллиграфии. На рынке репетиторов растет спрос на специалистов по подготовке дошкольников. За год число обращений к ним выросло на 13%, рассказали “Ъ FM” в сервисе «Авито Услуги», проанализировав данные за август 2024-го. При этом популярность репетиторов увеличилась за этот период в целом на 20%. Почти в два раза чаще россияне стали заниматься информатикой, также сильно вырос спрос и на уроки по биологии и геометрии. Впрочем, самыми популярными предметами у клиентов все еще остаются математика, русский язык и химия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Аналитики также отмечают, что количество объявлений репетиторов в августе увеличилось на 37% год к году. Однако определенно новым трендом стала именно подготовка дошкольников, рассказал руководитель развития категории «Обучение и курсы» на площадке «Авито Услуги» Игорь Санников: «В августе 2024 года спрос на услуги репетиторов в этом сегменте вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров попали каллиграфия, логопедия и скорочтение.

В среднем по России одно занятие по скорочтению обходится в районе 0,7-1 тыс. руб. Педагоги, например, по ментальной арифметике обычно запрашивают 0,8-1,2 тыс. руб. за один урок, а одно занятие с логопедом обойдется примерно в 1-1,5 тыс. руб. Мы видим продолжающийся рост спроса на онлайн-услуги, они более доступны и удобны. Мы верим, что онлайн остается одним из драйверов увеличения спроса. Кроме того, ежегодный спрос на подготовку, инвестиции в подрастающее поколение, в детей, остаются стабильно на высоком уровне».

Согласно статистике, общий спрос на курсы подготовки дошкольников увеличился почти на четверть. Родители рассматривают их как долгосрочную инвестицию в будущее ребенка, отмечает продюсер образовательного проекта для творческих подростков Uteens Наталья Рогаль:

«Родители очень четко сегодня видят скорость, с которой развивается мир. Многие родители видят тренды в HR, они, может быть, их не вербализируют для себя так четко, но мы должны понимать, что HR все больше разворачивается в сторону навыков, а не в сторону профессий. То есть работодателю интересен человек, который обладает многими навыками. И, конечно, понимая, что, по идее, предметные области школа даст, родитель начинает разворачиваться в сторону каких-то альтернативных вещей, которых в школе просто нет.

Сейчас определенно наблюдается рост частного образования. И поступить в такие знаковые школы уже становится непросто, требования на входе достаточно высокие. Поэтому родитель пытается предвосхитить через такой подход это поступление и обеспечить какое-то стабильное успешное образование. И это говорит еще о том, что родитель начинает рассматривать образование как инвестицию.

Приходят люди, которые готовы конструировать образовательную стратегию. Это связано с тем, что раньше мы могли пойти на пять лет куда-то, получить высшее образование, и потом у нас было много времени, чтобы перейти в какую-то другую среду, не по профессии. А сейчас нужно очень плотно быть сконструированным в части навыков, умений, знаний».

Зарплатные предложения репетиторам с небольшим опытом работы в июле выросли на 42% год к году и достигли 61 тыс. руб. в месяц. При этом по некоторым направлениям специалистов очень не хватает, говорит руководитель сети языковых школ Allada school Дмитрий Орлов: «За последний год почти на 30% вырос спрос на услуги преподавателей разных языков. Английский так и оставался в лидерах, ему в спину очень плотно дышит китайский язык, количество запросов на китайский за последние 2,5 года выросло на несколько тысяч, наверное, процентов.

Педагогов больше не становится, то есть поколение еще не успело вырасти, спрос превышает предложение. По китайскому языку есть дикий дефицит специалистов. Фактор сезонности практически стерся, за последние 2,5 года у нас приблизительно одинаковая картина по количеству желающих изучать иностранные языки. Летом, конечно, чуть-чуть меньше, но незначительно, детей с середины августа до конца октября основной наплыв идет. Вторая, кстати, волна спроса — это март-апрель, когда нужно срочно готовиться к ЕГЭ».

При этом в Рособрнадзоре в прошлом месяце заявили, что рост популярности репетиторов вредит классической системе. Власти считают, что частных преподавателей необходимо вернуть обратно в школы. Достичь этого планируют с помощью стандартизации процесса обучения, в следующем году ведомство должно окончательно внедрить единый перечень учебников.

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Ульяна Горелова