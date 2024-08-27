Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Курскую область. Он начал осмотр Курской АЭС, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Maxim Shemetov, Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Maxim Shemetov, Reuters

Вчера, 27 августа, Рафаэль Гросси сообщал, что посещение атомной станции позволит дать независимую оценку ситуации на Курской АЭС. По его словам, по итогам визита будут сформулированы положения о защите станции. В заявлении он также призвал соблюдать принципы безопасности, разработанные для защиты Запорожской АЭС.

17 августа глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с Рафаэлем Гросси заявил, что украинская сторона готовит провокацию на Курской АЭС. Он попросил господина Гросси посетить станцию, чтобы оценить риски безопасности. После посещения Курской области глава МАГАТЭ отправится в Киев, где должна пройти его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАГАТЭ подключилось к безопасности».