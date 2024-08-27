Воронежский губернатор: разминирование сел в Острогожском районе завершено

Жители населенных пунктов Острогожского района вернулись домой после эвакуации, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, разминирование сел завершено, в пунктах временного размещения людей не осталось. Эвакуация началась после того, как в субботу, 24 августа, над Воронежской областью было сбито пять украинских беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Он уточнил, что комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба. «Саперы еще проверяют сельхозугодья и прилегающую территорию. Поэтому призываю всех жителей Острогожского района проявлять бдительность... Правительство области делает все возможное для скорейшего устранения последствий ЧС»,— написал господин Гусев в Telegram.

Губернатор в субботу сообщал, что после падения обломков в Острогожском районе произошел пожар, в результате которого «сдетонировали взрывоопасные объекты». Взрывы длились несколько часов. В нескольких населенных пунктах Острогожского района объявили режим ЧС, было эвакуировано более 600 человек. С 25 августа жители сел начали возвращаться домой.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер