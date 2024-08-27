Эмиссар КНР: некоторые предприятия ВПК манипулируют конфликтом на Украине

Военно-промышленные комплексы (ВПК) ряда стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, считает спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй. По его словам, эти компании продолжают манипулировать конфликтом. О каких странах идет речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй

Фото: Andy Wong / AP Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй

Фото: Andy Wong / AP

«Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за (действий.— "Ъ") России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют»,— сказал господин Ли на брифинге (цитата по ТАСС).

Ли Хуэй с 27 июля по 8 августа посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения российско-украинского конфликта. В мае власти Китая и Бразилии представили план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого — прекращение боевых действий. Глава китайского МИДа Ван И говорил, что план поддержали 26 стран. Киев отверг предложения.

О попытках урегулирования — в публикации «Ъ» «В украинский кризис вовлекают Индию».

Лаура Кеффер