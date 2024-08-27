Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эмиссар КНР: некоторые предприятия ВПК манипулируют конфликтом на Украине

Военно-промышленные комплексы (ВПК) ряда стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, считает спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй. По его словам, эти компании продолжают манипулировать конфликтом. О каких странах идет речь, он не уточнил.

Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй

Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй

Фото: Andy Wong / AP

Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй

Фото: Andy Wong / AP

«Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за (действий.— "Ъ") России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют»,— сказал господин Ли на брифинге (цитата по ТАСС).

Ли Хуэй с 27 июля по 8 августа посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения российско-украинского конфликта. В мае власти Китая и Бразилии представили план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого — прекращение боевых действий. Глава китайского МИДа Ван И говорил, что план поддержали 26 стран. Киев отверг предложения.

О попытках урегулирования — в публикации «Ъ» «В украинский кризис вовлекают Индию».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...