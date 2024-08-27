Замминистра обороны Польши заявил, что страна ведет гибридную войну

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна находится в состоянии «гибридной войны». Он указал на ситуацию на границе с Белоруссией и появление на территории Польши иностранных метеозондов.

«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше,— это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны»,— сказал господин Томчик (цитата по PAP). Метеозонд, по его словам,— инструмент, с помощью которого можно спровоцировать «дискуссии и расколы в обществе» и недоверие граждан к государству.

23 августа польская полиция сообщила об обнаружении на севере страны обломков двух предполагаемых российских метеозондов. На следующий день похожий на метеозонд объект с надписями на кириллице нашли недалеко от границы с Белоруссией.