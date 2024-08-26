Туристы оценили Японию

Туры в Японию набирают популярность у россиян, эта страна с начала 2024 года показала самый динамичный рост среди азиатских стран, сообщают туроператоры. Повышенный спрос подтверждают и в посольстве. С января по июль Японию посетили около 47 тыс. россиян. Это на 140% больше, чем было в прошлом году, пишут «Ведомости». И это несмотря на то, что туры подорожали примерно на треть, и лететь приходится с пересадками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Повышенный интерес к Японии связан с простотой процедурой получения визы и снижением курса йены, которая показывает минимальные значения с 1990-х годов, отметила руководитель направления по Японии туроператора Corona Travel Мария Анциферова: «Япония доступна в плане получения визы, а курс йены сейчас очень выгодный, поэтому расценки в Японии очень привлекательные.

Сейчас самые выгодные варианты — это перелеты через Китай, через Пекин или Шанхай многие летают. Так получается намного быстрее и по деньгам, конечно, китайцы очень хорошие тарифы предлагают. Если это групповой тур, то ценник может выйти в районе 300 тыс. руб. на человека, ну, 300-400 тыс. руб. Если индивидуальная поездка, то от 500 тыс. руб., VIP будет стоить где-то в районе 1 млн руб. на человека. Экскурсионная программа, проживание, трансфер весь включен в программу, билеты на поезда синкансэн, например, по большей части уже включены. По сути, деньги остается тратить только на дополнительное питание и сувениры.

Большинство выбирают из достопримечательностей классику, это Токио, Киото, Осака. Изредка бывают какие-то другие пожелания, в Саппоро, например, летали, префектурой Миэ тоже интересуются, где производят жемчуг».

Эксперты говорят, что власти Япония сейчас целенаправленно привлекают туристов. Впервые страна смогла войти в первую десятку престижного рейтинга конкурентоспособности национального туризма, который составляется аналитиками Всемирного экономического форума, всего девять лет назад. Но с момента открытия страны после пандемии она прочно держится на первой строчке в Индексе развития туризма и путешествий, опередив США, Испанию, Францию и другие государства.

Туристы ценят Японию за сохранность важных исторических памятников и современную транспортную инфраструктуру, это касается как железнодорожных, так и авиаперевозок. Кроме того, в стране есть два пиковых сезона — это цветение сакуры весной и время алых кленов осенью, говорит генеральный директор туроператора Japan Travel Concierge Анастасия Северова: «Сезон в Япония — это сакура и клены. Клены — это ноябрь, начало декабря. В целом в сентябре-октябре тоже хорошая погода.

Если у нас золотая осень буквально недели две, то в Японии это практически весь октябрь. Шикарная погода, 20-22 градуса, дождей практически не бывает, то есть для поездок отличное время. Обычно туда едут не лежать и отдыхать, но кто хочет полежать, тоже можно совместить, и по основному острову поездить и, например, полететь до Окинавы — это южные субтропические острова, где в том числе и пляжный отдых есть. В октябре можно и такую программу составить».

Туроператоры предупреждают, что в связи с высоким спросом японские визы выдаются с задержкой. Если раньше туристы получали разрешение на третий-четвертый день после подачи заявления, то сейчас на это уходит до двух недель.

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Светлана Белова