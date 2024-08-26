Замгендиректора «Россети Сибирь» арестован по делу о взятке в 1,5 млн рублей

Замгендиректора ПАО «Россети Сибирь» Игорь Павлов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы по предъявленным обвинениям, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Решением суда Игорь Павлова был арестован до 20 октября.

По версии следствия, в апреле 2023 года подрядная организация заключила контракт с «Россети Томск» о строительстве четырех электроподстанций на территории Томской области. Игорь Павлов, считают следователи, предложил главе компании выплатить ему 3 млн руб., чтобы обеспечить беспрепятственный прием работ на объектах. Кроме того, за эту сумму он якобы обещал компании помочь в будущем при заключении контрактов.

В СУ СКР региона «Ъ-Сибирь» уточнили, что общая сумма контрактов по этим объектам составила более 30 млн руб. Директор фирмы согласился выплатить деньги, однако сумма была уменьшена до 1,5 млн руб. Замгендиректора «Россети Сибирь» задержали 21 августа с поличным. Деньги, по данным регионального СКР, ему передал посредник.

Александра Стрелкова, Новосибирск