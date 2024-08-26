Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 августа

17:25. В городе Шебекино Белгородской области зафиксировано 15 МКД с поврежденными несущими конструкциями. Из них 12 планируется полностью восстановить до 20 октября. Но есть и два дома со сложными повреждениями: №3 на улице Луговой и №3 на улице Шумилова. Здесь работы хотят закончить до конца года. Также дом №19 на улице Шумилова подлежит сносу по заключению экспертизы. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:10. СКР будет расследовать обстрел города Шебекино в Белгородской области, при котором были ранены два человека. Правоохранители установят обстоятельства атак и причастных к ним лиц. Об этом сообщили в ведомстве.

15:36. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился начать служебную проверку в отношении глав Прохоровского, Ивнянского и Ракитянского районов из-за якобы ненадлежащей организации мер по гражданской обороне. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в облправительстве.

15:32. В пункт временного размещения на базе оздоровительного лагеря «Олимпиец» в Курской области привезли благотворительный груз, собранный нижегородцами. На этот раз в него вошли подушки, одеяла, матрасы, раскладушки, электрические чайники, холодильники, средства личной гигиены и многое другое. Об этом сообщили в правительстве региона.

14:50. Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России на Курском направлении. За последние сутки было уничтожено «более 400» украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:39. Белгородская область получила РЭБы и детекторы для обнаружения дронов. Их передали в Валуйский и Грайворонский горокруга, в Борисовский и Краснояружский районы. «Задача глав муниципалитетов — определить, на какую технику установят оборудование. Конечно, в особом приоритете пассажирские автобусы, коммунальные машины, выполняющие социальные задачи в приграничных селах и хуторах, а также автомобили, которые смогут сопровождать незащищенный транспорт»,— написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:26. Дежурные средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Курской областью около 13:10 26 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:25. Начальник отдела правового управления администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков принял решение заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться добровольцем в зону СВО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в облправительстве.

14:08. Депутат Воронежской гордумы Артем Чекмарев передал для отдельной группировки войск радиоэлектронной борьбы FPV-дрон «Пиранья-10». Об этом сообщили в гордуме.

13:40. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Курской областью около 12:25 26 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12:45. РСЧС: идет обстрел села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.

12:18. В Белгородской области за минувшую неделю восстановили 795 квартир и частных домов, ранее пострадавших из-за атак ВСУ. За тот же период новые разрушения выявили на 578 жилых объектах. Это стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

12:06. В Белгородской области в связи с оперативной обстановкой могут закрыть въезд еще в три села — Дроновка и Пороз Грайворонского округа, Старый Хутор Валуйского округа. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оперштаба. Об этом сообщили в облправительстве.

11:58. В ходе еженедельного заседания областного правительства губернатор Белгородской области поручил до начала нового учебного года оклеить бронепленкой окна в школах Ракитянского и Ивнянского районов.

11:55. В Белгороде за прошедшую неделю восстановили 394 жилых объекта, поврежденных при обстрелах ВСУ. Продолжаются работы в 811 квартирах и домах. 404 из них планируют отремонтировать в течение недели, остальные — поэтапно до 24 сентября, частные дома, в которых разрушен конструктив, — до 15 октября. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

11:10. Два мирных жителя пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области. Они обратились за медпомощью в Шебекинскую центральную райбольницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:08. За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 35 беспилотников и 123 боеприпасов. В результате один человек погиб и трое получили ранения. Повреждены 39 частных домовладений и 17 автомобилей, нарушены линии электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:10. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно. Об этом заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

10:09. Ведется обстрел города Шебекино Белгородской области — РСЧС.

10:05. Ведется обстрел села Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области — РСЧС.

9:14. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ночью над регионом сбили три беспилотника. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях нет. На местах работают оперативные службы.

9:06. 11 жителей Ракитянского района Белгородской области, пострадавших от обстрела вооруженных сил Украины, остаются в учреждениях здравоохранения региона. Шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии. Также в лечебных учреждениях находятся три ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:01. За ночь дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над Курской областью, два — над Белгородской и один — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

8:58. РСЧС: идет обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области.

00:03. Украинские FPV-дроны атаковали движущийся автомобиль на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области. В результате мужчина и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и различные осколочные ранения. Об этом рассказал у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.