Задорнов через суд потребовал у Блинкена и Йеллен снять санкции США

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов подал иск об оспаривании американских санкций. Среди восьми ответчиков — госсекретарь Энтони Блинкен, директор Госдепа Джим Маллинакс, сам Госдеп, министр финансов Джанет Йеллен и само министерство.

Иск был подан в июле в окружной суд США по округу Колумбия, передают «Ведомости». Господин Задорнов попал под санкции как глава «ФК Открытие» в феврале 2022 года. Он покинул пост в декабре того же года.

Господин Задорнов в иске отмечает, что не мог сразу уйти из компании, так как был связан пятилетним контрактом и хотел завершить дела. Сейчас он проживает в России, не занимает и не планирует занимать никаких руководящих должностей. Банкир утверждает, что у него нет связей с российским правительством, влияния на текущий режим и он не является ни противником США, ни риском для национальной безопасности.

Бывший глава банка подал ходатайство о пересмотре решения по санкциям в декабре 2023 года. OFAC принял документ, но направил господину Задорнову анкету для заполнения только спустя пять месяцев, в мае 2024-го, хотя обычно делает это в течение 90 дней. В апреле господин Задорнов предупредил ведомство, что обратится в суд, если не получит ответ до 1 июня. Банкир отметил, что его бывшие коллеги по «ФК Открытие», а также топ-менеджеры других российских банков были исключены из санкционного списка после ухода с должностей и подачи ходатайств.

Господин Задорнов заявил, что задерживание рассмотрения его ходатайство лишает его права на равную защиту. Банкир считает, что ответчики «произвольно и своенравно» не исключили его из санкционных списков, хотя в то же время принимали такое решение в отношении лиц, находящихся в похожей ситуации.

Леонид Уварчев