Выпущенная из Газы ракета упала в центральной части Израиля впервые с января

В израильском городе Ришон-ле-Цион, расположенном в 7 км к югу от Тель-Авива, упала ракета. Она была выпущена палестинским «Хамасом» из южной части сектора Газа. Последний раз город обстреливался с территории анклава в январе. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

«После сирены, прозвучавшей в Ришон-ле-Ционе, было обнаружено, что один снаряд пролетел со стороны южной части сектора Газа и упал на открытой местности»,— сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Боевики «Хамаса» взяли на себя ответственность за пуск ракеты.

Незадолго до ракетной атаки представитель «Хамаса» Усама Хамдан назвал ложью любые заявления о скором заключении сделки о прекращении огня. По его словам, палестинская сторона отвергла поставленные Израилем условия и настаивает на подписании соглашения на основе июльских договоренностей.

Сегодня, 25 августа, в Каире прошел следующий раунд переговоров о сделке по прекращению огня и освобождению заложников с участием посредников. Делегация «Хамаса» встретилась с посредниками, узнала результаты переговоров и потребовала вернуться к обсуждению прежних условий. Как писал Reuters, новые требования израильской стороны касались освобождения палестинских заключенных и контроля ЦАХАЛа над частью сектора Газа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израиль и ''Хамас'' вошли в фазу отрицания».

Лусине Баласян