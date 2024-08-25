Шестой тур

«Рубин»—«Динамо» (Мх) 2:0

Даку, 45 (пен.); Чумич, 63. Удаление: Алибеков («Динамо»), 68.

ЦСКА—«Акрон» 4:0

Мусаев, 49; Обляков, 60, 87 (пен.); Мойзес, 82.

«Факел»—«Оренбург» 1:0

Гиоргобиани, 62.

«Зенит»—«Спартак» 0:0

Удаление: Эракович («Зенит»), 62 (2 ж. к.).

«Ахмат»—«Химки» 3:3

Жиров, 73; Кардосо, 75; Ловат, 90+3 — Мирзов, 31; Руденко, 67; Заболотный, 90+8. Удаление: Магомедов («Химки»), 90+2.

«Крылья Советов»—«Пари Нижний Новгород» 3:1

Гальдамес, 71, 76; Ороско, 90 — Босельи, 57.

«Динамо»—«Краснодар» 0:1

Са, 25.

«Локомотив»—«Ростов» 3:2

Батраков, 10; Самошников, 37; Тикнизян, 46 — Роналдо, 13, 90+6.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Локомотив» 5 0 1 15:7 15

2. «Зенит» 4 2 0 15:1 14

3. «Краснодар» 3 3 0 6:3 12

4. «Динамо» 4 0 2 9:4 12

5. «Спартак» 3 2 1 9:3 11

6. ЦСКА 3 1 2 13:4 10

7. «Рубин» 3 1 2 11:11 10

8. «Ростов» 2 2 2 9:12 8

9. «Крылья Советов» 2 0 4 6:12 6

10. «Нижний Новгород» 2 0 4 6:12 6

11. «Химки» 1 3 2 9:11 6

12. «Оренбург» 1 2 3 7:11 5

13. «Динамо» (Мх) 1 2 3 2:6 5

14. «Акрон» 1 1 4 7:13 4

15. «Факел» 1 1 4 2:10 4

16. «Ахмат» 0 4 2 4:10 4