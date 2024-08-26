«Простые правила» перенесли на другой стол

Компания Cosmodrome Games — издатель игры «Имаджинариум» — в августе стала единоличным владельцем компании «Простые правила». Последняя занимается выпуском детских настольных игр, работает, в частности, на зарубежных рынках, что, по мнению экспертов, облегчит дистрибуцию товаров Cosmodrome Games.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Издательство настольных игр ООО «Космодром» (бренд Cosmodrome Games, игры — «Имаджинариум», «500 злобных карт», «Детектор правды» и др.) c 24 августа стало владельцем 100% в ООО «Простые правила», следует из данных ЕГРЮЛ. Последнее также занимается разработкой настольных игр, работает как на российском, так и международном рынках. В частности, в Cosmodrome Games уточнили, что игры компании входили в состав детского набора Happy Meal (комплексный заказ еды для детей, используемый в сети McDonald`s) в Японии.

Параллельно «Простые правила» в рамках проекта Wood Bit занимаются производством деревянных изделий — компонентов для настольных игр и сувенирной продукции, уточняется на официальной странице компании. В числе заказчиков — крупнейшее российское издательство настольных игр Hobby World, компания «Эврикус», выпускающая на российский рынок игры французских и других иностранных авторов. В «Простых правилах» не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Космодром» на 59% принадлежит Михаилу Пахомову (также генеральный директор компании), еще 25% ООО владеет Тимур Кадыров, оставшиеся 16% у Марии Сможенковой. Выручка компании по итогам прошлого года составила 541,8 млн руб. при чистой прибыли 22,3 млн руб. До слияния 100% в ООО «Простые правила» принадлежали генеральному директору компании Дарье Ермаковой. С 26 июля генеральным директором ООО стал Евгений Черепенников. Выручка компании по итогам прошлого года составила 50,5 млн руб. при чистой прибыли 30,2 млн руб.

ООО «Простые правила» имеет относительно высокую способность к генерации дохода, говорит главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян. Так, рентабельность продаж компании находится выше 50%, а рентабельность активов — около 30%, «объем сделки мог составить 150–250 млн руб.», уточнила она. При этом в последние 18–24 месяца зависимость «Простых правил» от внешнего финансирования росла (частные инвестиции и кредиты), что обострило проблему процентных рисков, считает госпожа Авакимян. Сама сделка, по ее словам, является элементом консолидации крупных офлайн-производителей игр и артефактов.

Сделка Cosmodrome Games не сильно повлияет на долю компании на рынке, говорит источник “Ъ” в одном из издательств. «Все-таки "Простые правила" не были крупным игроком. Но облегчится процесс экспансии Cosmodrome Games на международных рынках за счет уже налаженных контактов у "Простых правил"»,— отмечает он. Кроме того, производство деревянных изделий и сотрудничество с крупными издателями через Wood Bit в перспективе позволит нарастить выручку компании на 10–15%, полагает собеседник “Ъ”.

Средний ежегодный рост рынка настольных игр, по оценке Cosmodrome Games, составляет 20%. По итогам прошлого года объем мирового рынка составил $12 млн, следует из исследования Global Market Insights. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, продажи игр и игрушек в России в 2023 году увеличились на 9% год к году, до 218,1 млрд руб. По оценке собеседников “Ъ”, на настольные игры приходится 8–10% от общего объема.

После начала конфликта на Украине крупнейшие издатели Hasbro («Монополия») и Mattel (Uno) покинули российский рынок. Сейчас «Монополия», например, в сетях продается в основном на английском языке, убедился “Ъ”. Собеседники “Ъ” на рынке связывают это с оптовыми закупками игры в третьих странах.

Юлия Юрасова