Активиста Савву Федосеева вызвали в полицию по заявлению лидера узбекской диаспоры

Правого петербургского активиста Савву Федосеева вызвали в 78-й отдел полиции дать объяснения по заявлению лидера городской узбекской диаспоры, кандидата в муниципальные депутаты от «Единой России» в МО «Литейный округ» Равшанбека Курбанова. Последний заявил в правоохранительные органы об анонимных угрозах, поступающих ему на электронную почту, сообщили в своих Telegram-каналах сам господин Федосеев и его адвокат Алексей Калугин. Ранее активиста-самовыдвиженца сняли с выборов по иску единоросса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам Саввы Федосеева, ему позвонили утром с требованием дать объяснительные показания, однако полиция вызов в отдел никак не мотивировала. Экс-кандидат в мундепы и юрист едут на опрос.

В апреле этого года сотрудники 78-го отдела полиции подвергли побоям двух членов петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», якобы используя неприемлемые предметы. Позже появилась информация о том, что полицейские также избили участника СВО и нацбола Леонида Лепешкина. В те же даты был задержан и координатор «Другой России» Андрей Песоцкий. В штабе партии же проходили обыски, а другороссы жаловались на применение силы со стороны силовиков после акции против нелегальной миграции на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Председатель СКР Александр Бастрыкин давал указание возбудить уголовное разбирательство в отношении полицейских, в том числе азербайджанской национальности, которые могли участвовать в избиениях. Дальнейшего развития история не получила.

23 августа СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Равшанбек Курбанов обратился в полицию с жалобой на поступающие по электронной почте угрозы от неизвестных граждан. Они якобы требовали от него самостоятельно сняться с муниципальных выборов. «Письма, которые так напугали Курбанова, я уверен, посылают провокаторы, не имеющие к моим сторонникам никакого отношения»,— комментировал заявление господина Курбанова лидер петербургской ячейки нацдем-движения «Общество.Будущее» Савва Федосеев.

За день до этого, 22 августа, Смольнинский районный суд отменил регистрацию Саввы Федосеева в качестве кандидата на муниципальных выборах. Иск подавал Равшанбек Курбанов. Суд счел, что господин Федосеев не заявил в избирком свой Telegram-канал в качестве агитплощадки, но напечатал QR-код, ведущий на него, в своих визитках, которые раздавал жителям. Кроме того, активист опубликовал фотографию своего соперника без разрешения автора и Равшанбека Курбанова. Также суд согласился с истцом, что правый политик «разжигал ненависть против Узбекистана», после чего лидер узбекской диаспоры начал получать угрозы.

Подробнее о снятии Саввы Федосеева с выборов — в материале «Ъ-СПб» «Националиста не допустила община».

Полина Пучкова