Стеллажи остаются за «китайцами»

Китайские производители наращивают поставки смартфонов в Россию. Импорт устройств из КНР с января по июль 2024-го год к году вырос сразу на 20%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление республики. Стоимость ввезенных в страну гаджетов увеличилась примерно на треть и составила $1,47 млрд. В первом полугодии продажи флагманских смартфонов в РФ дороже 50 тыс. руб. выросли в годовом выражении в 3,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Такой динамике в том числе способствует политика ритейлеров, отметил генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Ситуация, конечно, поменялась с 2022 года. Компания Samsung лидировала на рынке, имела самую широкую линейку смартфонов. Сейчас не все модели поставляются, и, как правило, на рынок идет китайская техника. Так в магазинах электроники ею заняты основные стеллажи, и только один из них отводится под смартфоны других производителей, прежде всего, Apple, Samsung, Huawei, Honor, которые официально не работают в России.

Кроме того, возможность качественного ремонта в случае выхода устройства из строя — это позитивный момент, на него обращают внимание.

Надо сказать, что и Samsung как-то активизировался за последнее время, не самостоятельно, так сказать, рекламируя свои гаджеты, а через партнеров, которые проводят и премьерные показы для журналистов, и запускают рекламные кампании. Все это происходит на деньги корпорации, потому что она понимает, что ей необходимо что-то презентовать для дальнейшего, пусть и неофициального присутствия и продаж. Если мы говорим обо всем, что поставляется в Россию официально, плюс Huawei и Honor, которые это делают обходными путями, то конечно, на "китайцев" приходится более 60% рынка, а, скорее всего, даже и побольше. Так что позиции Samsung — это, по сути, до 10%».

При этом в последнее время в стране растет спрос на смартфоны компании этого бренда. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», интерес к новой версии Galaxy на треть выше, чем на устройство предыдущего поколения. Сможет ли южнокорейский производитель навязать конкуренцию китайским брендам? Главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов так не считает, в том числе потому, что гаджеты из КНР по качеству уже не уступают устройствам от Samsung и других компаний, представленных в российских магазинах:

«Рост продаж китайских смартфонов связан не только с тем, что нам покупать больше нечего или тем, что мы экономим. Нет, такие устройства уже давно недешевы, флагманские модели только чуть доступнее корейских. И некоторые из них просто прекрасные. Кроме того, увеличение поставок смартфонов из КНР наблюдается на всех рынках, где китайским производителям не ставят дополнительные препоны. Если говорить про конкуренцию, то основной оппонент здесь все-таки Samsung, потому что в случае с iPhone, это как история про кошек и собак. Кто-то любит первых, кто-то — вторых.

Поэтому в первую очередь это конкуренция с южнокорейской корпорацией, причем очень успешная, просто потому, что китайцы очень четко подстраиваются под модельный ряд Samsung и делают то же самое, только немножко лучше и заметно дешевле.

Производители в КНР при прочих равных дают дисконт порядка 25-30% и уже начинают в основном конкурировать между собой».

В 2023 году, как писали «Ведомости», доля смартфонов из КНР в импортных поставках в Россию достигла 79%. Больше всего ввезенных устройств пришлось на гаджеты компании Xiaomi. Россия занимает четвертое место по импорту смартфонов китайского производства. В первой тройке — Гонконг, США и Объединенные Арабские Эмираты.

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Андрей Загорский