В Сочи на ремонт санатория ФНС направят 420 млн рублей

ФБЛПУ «Санаторий “Радуга”» Федеральной налоговой службы (ФНС) России определило победителя закупки по проведению капитального ремонта пятиэтажного корпуса №5. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Название компании-победителя торгов на данном этапе не раскрывается. Цена контракта составляет 420 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Здание спального корпуса №5 каркасно-монолитной конструкции используется для проживания отдыхающих и для размещения администрации учреждения. Общая площадь составляет 6,7 тыс. кв. м»,— говорится в описании объекта закупки.

Согласно техническому заданию, объект после проведения капремонта должен соответствовать требованиям уровня не ниже четырех звезд. К работам планируется приступить 1 октября 2024 года, завершить — 21 апреля 2026 года.

Санаторий «Радуга» в Сочи построен в 1935 году, он имеет статус лечебно-оздоровительной здравницы, где проводится диагностика и лечение заболеваний дыхательной и нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. В состав санатория входят четыре корпуса, деревянные коттеджи летнего городка и прибрежный корпус над лодочным сараем. Здравница работает круглогодично и рассчитана на пребывание 350 гостей.

Наталья Решетняк

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