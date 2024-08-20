В Прикамье должен появиться собственный поезд Победы

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» в этом году получит из краевого бюджета субсидию в размере 59 млн руб. Как следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона, средства планируется выделить для проведения мероприятий, «направленных на развитие образовательного и производственного потенциала региона». В частности, 25 млн руб. направляются проведение фестиваля «Крылья Пармы», 4 млн руб. на создание макета и издание книги «Ученые Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще 30 млн руб. планируется направить на создание передвижной экспозиции и обеспечение функционирования поезда Победы «Молотов». Как говорят знакомые с ситуацией источники, недавно в министерстве промышленности прошло совещание, где обсуждалась реализация этого проекта. По их данным, поезд должен быть запущен в 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для создания экспозиции планируется привлечь пермские промышленные предприятия, в том числе и «Мотовилихинские заводы».

Как говорит собеседник «Ъ-Прикамье», представители предприятия запросили необходимую техническую и конструкторскую документацию. «Пока что вопросов достаточно много, - отмечает он, - для начала РЖД должны предоставить подвижный состав, нужна документация, нужны расчеты, и только после этого уже можно будет обсуждать, выполнимо ли это в техническом плане».