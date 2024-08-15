В Краснодаре открыли 17 пунктов сбора гумпомощи для жителей Курской области

В Краснодаре работает уже 17 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. Как сообщает пресс-служба мэрии, пункты открыты во всех округах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сбором вещей занимаются сразу три благотворительных фонда: «Добро и Дело» (на ул. Солнечной, 2/1 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), «Кубанская семья» (на ул. Октябрьской, 93 со вторника по субботу с 10:00 до 14:00) и «Поколение» (на ул. Буденного, 140 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и на ул. 2-й проезд Айвазовского, 24/4 в понедельник, среду, субботу с 12:00 до 16:00). Сбор проходит также в будние дни с 9:00 до 18:00 в Доме молодежи (Сормовская, 12/11), краевом штабе помощи людям «Мы вместе» (Ленина, 35/1), администрации Центрального округа (Ставропольская, 77), местном отделении партии «Единая Россия» (Красноармейская, 53), с 9:00 до 17:00 — в Общественно-информационном центре (Красноармейская, 53) и региональном отделении ОНФ (Октябрьская, 78).

Ежедневно с 12:00 до 18:00 гумпомощь будут собирать в АНО «Интеграция» (на ул. 2-я Целиноградская, 3). В ЖК «Спортивный парк» на ул. Войсковой, 4 сбор проходит по будням с 9:00 до 16:00. В будни с 09:00 до 18:00 вещи для курчан принимают в территориальных центрах №34–39.

Принять участие в сборе могут все желающие. Передать можно одежду, обувь, воду, детское питание, консервы, крупы и макароны, лапшу, супы, чай, кофе, какао, сахар, сладости, средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуду и т. д.

Татьяна Ручкина

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