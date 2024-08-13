По законам приграничного времени

Менее чем через месяц, с 6 по 8 сентября, на территории Курской области пройдут выборы губернатора, а также муниципальных глав и депутатов в 18 районах. В числе запланированных кампаний — выборы в горсовет Суджи и райсовет Суджанского района, где сейчас разворачиваются боевые действия. В региональном избиркоме пока не раскрывают, как будет организовано волеизъявление, однако прошлогодние «фронтовые» поправки к избирательному законодательству дают комиссии широкий спектр чрезвычайных полномочий — от переноса выборов на определенной территории до создания участков в пунктах временного размещения, напоминает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за боевых действий в Курской области властям региона придется несколько скорректировать план проведения выборов губернатора (на плакате — врио главы области Алексей Смирнов)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Из-за боевых действий в Курской области властям региона придется несколько скорректировать план проведения выборов губернатора (на плакате — врио главы области Алексей Смирнов)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кампания по выборам губернатора охватывает всю территорию Курской области (881,8 тыс. избирателей). Параллельно запланированы выборы в представительные собрания Суджанского (21,1 тыс.) и Большесолдатского (8,5 тыс.) районов, выборы в горсовет Суджи (4,6 тыс.), выборы главы Коренево (13,5 тыс.), а также выборы главы и депутатов собрания Беловского района (13,6 тыс.). Все эти муниципалитеты попадают в зону, подвергшуюся 6 августа нападению вооруженных сил Украины, или непосредственно с ней граничат. С 6 августа из приграничья, по информации врио губернатора Алексея Смирнова, была эвакуирована 121 тыс. человек.

В избиркоме Курской области пока официально никак не реагировали на происходящие события. Заседание комиссии 8 августа было посвящено вопросам изготовления избирательных бюллетеней, а также распределения бесплатного эфирного времени на губернаторских выборах.

Источник “Ъ” в органах власти Курской области говорит, что решение о формате проведения сентябрьских выборов пока не принято. В пресс-службе областного правительства вопросы “Ъ” переадресовали в избирком, в пресс-службе комиссии на звонки “Ъ” не ответили. Председатель областного избиркома Татьяна Малахова с корреспондентом “Ъ” разговаривать отказалась.

В преддверии региональных выборов 2023 года, которые впервые проходили в новых субъектах, в федеральное законодательство были внесены изменения, позволяющие комиссиям оперативно менять параметры избирательного процесса исходя из оперативной обстановки, напоминает политический юрист Олег Захаров: «Они были сразу апробированы в Белгородской области, где перенесли местные выборы (в Шебекинском городском округе и Журавлевском сельском поселении.— “Ъ”). Сейчас у избиркомов максимально развязаны руки: выборы можно перенести на конкретную дату или отменить "бессрочно", пока не восстановится полностью безопасный режим. Решение может быть принято незадолго до голосования».

Господин Захаров отмечает, что в случае отмены муниципальных выборов в некоторых районах это не скажется на результате губернаторской кампании: «При подведении итогов просто не будут учитываться данные по этим территориям». Кроме того, избирком может оперативно развернуть экстерриториальные участки в местах, куда эвакуируются жители Курской области, добавляет эксперт.

В обычной ситуации избирательные участки в местах временного пребывания граждан должны быть созданы не позднее чем за 30 дней до голосования, то есть до 8 августа. Речь идет о больницах, вокзалах, СИЗО и пр. Однако в «исключительных случаях» федеральный закон допускает появление таких участков и в гораздо более поздний срок — вплоть до трех дней перед выборами. Решение о том, каким образом будут голосовать эвакуированные граждане, находящиеся в пунктах временного размещения, может приниматься до 5 сентября. Также напомним, что на губернаторских выборах в Курской области будет доступно дистанционное электронное голосование.

Курский политолог Владимир Слатинов считает, что региональным властям пока просто не до выборов: «Приоритетными сейчас являются другие задачи, а этот вопрос можно решить в зависимости от ситуации, тем более нынешняя правовая конструкция позволяет их перенести. Если мы говорим о муниципальных выборах на территориях, где сохраняются очень высокие риски, то вероятность их переноса выше. Вопрос проведения губернаторских выборов может быть решен в последний момент, так как власти, скорее всего, будут до последнего надеяться на стабилизацию ситуации». Режим военного положения в прошлом году не помешал провести выборы в новых субъектах, поскольку «для федерального центра они являются маркером политического контроля», добавляет эксперт.

В Курской области, напомним, с октября 2022 года действует режим «среднего уровня реагирования» (позволяет усилить охрану общественного порядка, вводить особый режим работы транспорта, связи и энергетики, временно отселять жителей в безопасные районы, ограничивать въезд / выезд, проводить досмотр транспортных средств и усиливать контроль объектов критической инфраструктуры). Также в регионе действуют режимы контртеррористической операции (введен 10 августа) и чрезвычайной ситуации федерального характера (с 9 августа). Никаких норм, предполагающих отмену или перенос выборов в этих условиях (в отличие, например, от режимов чрезвычайного и военного положения), действующее законодательство не содержит.

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж