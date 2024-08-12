Семерым нудистам в Сочи грозит штраф за нарушение общественного порядка

В минувшие выходные полицейские в Сочи провели рейды, в ходе которых к административной ответственности привлекли семерых нарушителей пляжных правил. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Правоохранительные органы провели серию рейдов в Лазаревском и Хостинском районах курорта. По итогам проверки в отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка). Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток.

На прошлой неделе сотрудники полиции привлекли к ответственности двоих нудистов в Сочи. В отношении нарушителей составили административные проколы. С остальными злоумышленниками, которые успели одеться, провели разъяснительные беседы.

Мария Удовик

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