Иман Хелиф проявила осудительность

Алжирская спортсменка-боксер Иман Хелиф, ставшая ключевым фигурантом гендерного скандала, разразившегося по ходу парижской Олимпиады, чемпионкой которой она стала, даже после завоевания золота битву прекращать не собирается. Госпожа Хелиф обратилась в суд Парижа с жалобой на действия социальной сети Х (бывший Twitter), не препятствовавшей, как она полагает, публикации сообщений пользователей, подвергавших ее обструкции. Началась она после того, как соперница Иман Хелиф, Анджела Карини, отказалась от продолжения боя, сославшись на то, что ее соперник — мужчина. В суде представители Хелиф намерены биться за «справедливость, достоинство и честь». Между тем власти Алжира, ранее активно защищавшие свою гражданку, похоже, решили не обострять ситуацию и исключили Иман Хелиф из числа знаменосцев на церемонии закрытия Игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская чемпионка Иман Хелиф (сверху) неоднократно заявляла о том, что она женщина, однако не все в это верят

Фото: Peter Cziborra, Reuters Олимпийская чемпионка Иман Хелиф (сверху) неоднократно заявляла о том, что она женщина, однако не все в это верят

Фото: Peter Cziborra, Reuters

Самая, без преувеличения, громкая, затмившая массу сугубо спортивных достижений история минувшей парижской Олимпиады, по всей видимости, получит долгоиграющее продолжение. Ставшая скандально известной представительница Алжира Иман Хелиф обратилась в суд Парижа с жалобой на действия социальной сети Х (бывший Twitter). В своем заявлении спортсменка, делающая упор на том, что подверглась незаслуженной онлайн-обструкции, утверждает, как сообщило издание Le Monde, что «все, что было сказано о ней в социальных медиа, аморально». В жалобе содержатся упоминания конкретных влиятельных политических лиц, способствовавших, как полагает, Иман Хелиф, атакам на нее. Каких именно — пока не говорится. Также в иске сообщается, что в сети X сообщения про Хелиф собрали более 100 млн просмотров.

«Иман Хелиф решила начать новый бой. На этот раз за справедливость, достоинство и честь»,— заявил адвокат алжирской спортсменки Набиль Буди. По его мнению, ажиотаж вокруг его клиентки подогревался некими «злонамеренными лицами».

«Расследование выяснит, кто стоял за этими актами женоненавистничества, расизма и сексизма, а также затронет и тех, кто способствовал онлайн-линчеванию Иман Хелиф»,— заявил адвокат Буди.

Напомним, что Иман Хелиф получила всемирную известность после того, как в начале августа ее соперница по матчу 1/8 финала женского боксерского турнира парижских Игр Анджела Карини уже на 46-й секунде отказалась от продолжения боя, заявив, что не может драться с мужчиной. Скандал получился настолько громким, что занял на какое-то время лидирующие позиции в заголовках СМИ, а также вызвал негативную реакцию со стороны официальных представителей ряда стран. Все потому, что гендерный статус Иман Хелиф все еще остается неочевидным. Сама спортсменка не раз заявляла о том, что она женщина. Формально с этим спорить трудно — она всегда выступала в женских турнирах и о транс-переходе никогда не сообщала.

Однако еще в 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) провела гендерное тестирование спортсменки, которое показало, что у нее имеются и женский, и мужской наборы хромосом.

Как следствие, у нее диагностировано нарушение полового развития, или DSD. Каковы его морфологические проявления именно в ее случае — не поясняется, но следствием тестирования стало отстранение Хелиф от участия в чемпионате мира. Однако у Международного олимпийского комитета (МОК) иные, куда более гибкие критерии понятий — мужчина и женщина. Так что Иман Хелиф до участия в Играх в Париже была допущена. IBA противодействовать этому никак не могла, поскольку МОК разорвал любое сотрудничество с боксерской федерацией (МОК отозвал признание IBA) и провел боксерский турнир Игр сам.

Однако волна негатива в отношении Иман Хелиф довольно быстро пошла на спад. Настолько, что даже ее победа в финале (в решающем поединке Хелиф обыграла китаянку Ян Лю со счетом 5:0) фактически осталась малозамеченной. Равно как и завоевание олимпийского золота представительницей Тайваня Линь Юйтин. У нее ровно та же история, что и у Хелиф. Она также провалила гендерное тестирование, также была отлучена от участия в чемпионате мира-2023 и также стала олимпийской чемпионкой Парижа. Другое дело, что от боев с ней никто из соперниц не отказывался. Так что присутствие Линь Юйтин на Играх прошло почти незаметно.

Вполне вероятно, что именно нежеланием акцентировать внимание на Иман Хелиф было вызвано решение алжирских властей заменить ее как знаменосца на церемонии закрытия Игр. О том, что именно Хелиф понесет знамя, сообщалось заранее. Но потом Олимпийский комитет Алжира передумал. К счастью, у нее была достойная замена — Кайлия Немур. Она стала чемпионкой по спортивной гимнастике (в упражнении на разновысоких брусьях) и принесла Алжиру первое олимпийское золото в этом виде спорта.

Александр Петров