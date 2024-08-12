Трижды проверить

Ученые ИТМО предложили систему для оценки способности материалов к биоразложению. Это многоступенчатая установка, которая позволяет определить время и точный процент распада различных образцов, например одноразовой посуды, кофейных стаканчиков или пакетов. В будущем разработка может стать основой для национальной системы сертификации в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ITMO.NEWS Фото: ITMO.NEWS

Надпись «биоразлагаемый» не всегда означает, что продукт будет полностью переработан микроорганизмами и не оставит след в виде микропластика. Пока это понятие слишком размыто, а значит, «продавать» под ним можно все, что угодно. Функцию контроля этих процессов на мировом рынке берет на себя система сертификации OK compost — официальная маркировка, которую получают материалы, прошедшие все необходимые тесты на подтверждение полного разложения продукта и отсутствие негативного воздействия на растения после распада. В России подобный механизм оценки качества пока не утвержден.

Разработанная учеными ИТМО установка позволит проводить экспертизу компостирования материалов и установить границы этого понятия на рынке.

«Система OK compost в настоящий момент действует в России только для товаров, которые продолжают завозить из-за рубежа, но внутри страны ни у кого нет полномочий выдавать эту маркировку. Получается, что у нас нет собственной системы сертификации и лейбла, а европейский стандарт мы использовать не можем. Поэтому наш следующий шаг — аттестация измерительного оборудования и получение документов, позволяющих выдавать официальные сертификаты материалам, которые мы будем тестировать»,— объясняет Нелли Молодкина, руководитель проекта, доцент факультета экотехнологий ИТМО.

Оборудование создано на основе российского ГОСТа, переведенного с международного стандарта ИСО, лишь он позволяет выдавать лейбл OK compost. Методика представляет собой контролируемое наблюдение за разложением материала с постоянным измерением уровня выделяемого в процессе углекислого газа, который и выступает показателем степени компостирования. Установка — основа с несколькими ярусами, на каждом из них расположены емкости с реактивами, улавливающими углекислый газ, и с самими образцами, помещенными в колбы с почвой и органическим удобрением.

«У нас есть три емкости: в одной — компост с исследуемым материалом, во второй — компост с эталонным образцом в качестве положительного контроля (то есть образец с подтвержденной способностью к биоразложению), в третьей — чистый компост как отрицательный контроль. Каждая такая комбинация повторяется трижды и изучается по отдельности, чтобы обеспечить наличие статически достоверных данных разницы между средними значениями показателей»,— рассказывает Евгений Николаев, один из авторов проекта, аспирант факультета экотехнологий ИТМО.

Тестирование длится от 45 суток до шести месяцев — зависит от времени разложения материала. В результате ученые получают точный процент степени биоразложения. Если показатель достигает отметки 90%, то материал будет считаться биоразлагаемым. Если меньше, то делается вывод, что он некомпостируемый.

В установке уже удалось протестировать пять образцов: крышки от кофейных стаканчиков с лейблом OK compost, сами стаканчики, созданные учеными биоразлагаемые посуду и жидкий пластырь, а также рыночный образец посуды. Первый тест подтвердил точность используемого метода оценки. Пока данные о степени разложения продукта и объемах выделяемого при этом углекислого газа ученые собирают вручную. В дальнейшем они планируют максимально автоматизировать этот процесс. У проекта уже есть коммерческий партнер, который заинтересован в развитии проекта и готов инвестировать в систему тестирования.

«Биоразлагаемые материалы будут постоянно появляться и внедряться. Скорее всего, будут происходить изменения и на государственном уровне относительно регулирования этих процессов. В итоге мы придем к тому, что эта маркировка станет обязательной»,— заключает Нелли Молодкина.

Проект разработан в рамках программы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Подготовлено пресс-службой Университета ИТМО