Алюминий сплавляется в Азию

Россия продолжает наращивать экспорт алюминия в страны Азии, замещая часть объемов металла, которые шли в США и Европу. Так, по итогам первой половины 2024 года РФ увеличила поставки алюминия в Южную Корею примерно на 20% год к году, до 154,9 тыс. тонн, укрепив позиции в тройке крупнейших поставщиков металла в страну. Спрос на алюминий в Южной Корее стимулирует активность в обрабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам первой половины 2024 года Россия увеличила экспорт алюминия в Южную Корею примерно на 20% год к году, до 154,9 тыс. тонн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы. Стоимость поставок выросла в 1,2 раза, до $372 млн.

По данным агентства, полугодовые объемы российского экспорта алюминия в страну в натуральном и денежном выражениях стали максимальными с 2012 года. В результате Россия стала вторым поставщиком алюминия в Южную Корею с долей 19,2% от всех поставок, опередив Индию с долей 15,5% и уступив Австралии, которая заняла 28,8%. В первом полугодии 2023 года РФ занимала третье место по поставкам алюминия в страну.

Рост поставок алюминия в Южную Корею соответствует тренду на общее увеличение экспорта алюминиевой продукции в страны Азии.

Так, по данным китайской таможни, за первые пять месяцев РФ поставила в Китай необработанного алюминия стоимостью $1,5 млрд, что больше половины всего объема поставок за 2023 год.

Как отмечает источник “Ъ” на рынке, увеличение экспорта алюминия в страны Азии позволяет заместить часть объемов металла, которые шли в США и Европу. США в марте 2023 года ввели заградительные пошлины на российский алюминий, а в апреле 2024 года совместно с Великобританией запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ. Также запрещена торговля металлами российского происхождения на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME). ЕС, добавляет собеседник “Ъ”, хотя и не закрывает доступ российскому металлу, регулярно начинает дискуссии об отказе от него.

«Русал» поставляет большую часть алюминия на экспорт. В 2023 году при общей выручке компании по договорам с покупателями в $12,2 млрд на российских пришлось $3,4 млрд, сказано в отчете. Алюминиевая ассоциация России в декабре 2023 года сообщала, что менее четверти металла может быть реализовано на внутреннем рынке РФ.

1,65 миллиона тонн составили экспортные железнодорожные перевозки алюминия «Русалом» в январе—июле, сообщал «Интерфакс».

Южная Корея для «Русала» по итогам 2023 года была вторым по объему выручки зарубежным рынком после Китая, следует из отчета компании. Год к году выручка «Русала» полученная в Южной Корее, выросла на 0,6%, до $1,19 млрд. Выручка, полученная в Китае, увеличилась в 2,5 раза, до $2,8 млрд, а в Европе и американском регионе — сократилась на 40%, до $3,5 млрд. Собеседник “Ъ” на рынке ждет дальнейшего роста экспорта алюминия из РФ в Китай с учетом дружественного отношения страны и объема рынка.

Как отмечает портал AlCircle, в 2023 году спрос на алюминий в Южной Корее на душу населения стал самым высоким в мире за счет потребностей автомобильных и электротехнических предприятий. И активность фабрик страны продолжает расти. Индекс PMI обрабатывающей промышленности Южной Кореи S&P Global в июне вырос до 52 пунктов против 51,6 пункта в мае. Продажи на заводах росли самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года, сказано в обзоре S&P Global.

Анатолий Костырев, Евгений Зайнуллин