Венгрию просят сдать карты

У Венгрии осталась ровно неделя, чтобы прояснить свое недавнее решение о либерализации визового режима для граждан России и Белоруссии. Эта мера вызвала волну нареканий со стороны ряда политиков в странах ЕС и даже призывы исключить Венгрию из шенгенской зоны. Еврокомиссия обратилась к Будапешту за официальными разъяснениями, но венгерские власти оправдываться не спешат. Тем временем у Будапешта обнаружился неожиданный защитник: премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что потенциальное исключение Венгрии из шенгенской зоны может спровоцировать страну к выходу и из ЕС, и призвал коллег к осторожности.

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Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Купальни Сечени в Будапеште

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В начале июля граждане России и Белоруссии официально подпали под действие так называемой национальной карты Венгрии, дающей право на облегченный въезд в страну в целях трудоустройства с видом на жительство на два года и правом его продления еще на три года. Расширение действия национальной карты, ранее открытой для заявителей с Украины, из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдавии, Черногории и Сербии, на россиян и белорусов в Будапеште объяснили тем, что многие из них будут заняты на строительстве атомной электростанции с использованием российских технологий.

На либерализацию венграми визового режима для граждан России и Белоруссии первым обратил внимание председатель крупнейшей в Европарламенте правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

В конце июля господин Вебер направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письмо с требованием обсудить на уровне лидеров европейских стран введенные Будапештом «сомнительные» новые правила, которые «создают серьезные лазейки для шпионской деятельности» и могут позволить «большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности».

После того как о письме сообщили СМИ, в Евросоюзе разразился скандал. Одним из первых тревогу забило МВД Германии, которое предупредило, что граждане России, получающие возможность свободно въезжать в Венгрию, смогут оттуда беспрепятственно проникать на территорию других стран шенгенской зоны, и призвало руководство ЕС принять меры против Будапешта.

Но самые радикальные призывы прозвучали из Финляндии, которая весь последний год старательно отгораживалась от России. Так, лидер социал-демократической фракции финского парламента Тютти Туппурайнен потребовала исключить Венгрию из шенгенской зоны. «Теперь было бы уместно восстановить пограничный контроль на границах Венгрии, потому что иная позиция Венгрии в отношении русских является потенциальной угрозой безопасности для всего союза»,— заявила она.

Несколько финских евродепутатов между тем высказались за лишение Венгрии права голосовать в Европейском совете.

«Венгрия показала, что она не привержена общим ценностям и правилам игры. Это должно стать достаточным стимулом для стран-членов ввести статью 7 Договора о ЕС, которая позволит лишить Венгрию права голоса в совете»,— потребовала в беседе с Yle News депутат Европарламента от Финляндии Мария Охисало.

Еврокомиссия отреагировала на сигналы европейских политиков. 1 августа еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон направила в МВД Венгрии письмо, где высказала сомнения в законности недавних изменений в системе предоставления венгерской национальной карты и попросила Будапешт разъяснить по пунктам свое решение об облегчении визовых требований для граждан России и Белоруссии, для которых Евросоюз с началом конфликта на Украине их, напротив, ужесточил. «Россия представляет угрозу безопасности. Нам нужно повысить, а не ослабить бдительность. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа в ЕС подорвет безопасность всех нас»,— отметила в своем письме госпожа Юханссон.

На ответ Будапешту дали время до 19 августа. При этом Венгрии загодя намекнули на некие штрафные меры, если ответ не устроит Брюссель.

«Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать»,— пригрозила еврокомиссар. Одновременно с этим 67 депутатов Европарламента обратились с письмом к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой принять жесткие меры, если Венгрия откажется от изменения визовой политики.

Между тем ожидать оправданий от венгерских властей, давно уже идущих вразрез с генеральной линией ЕС, было бы наивно. Пока что в Будапеште лишь единожды сочли нужным прокомментировать шумиху вокруг виз для россиян и белорусов. Вскоре после новостей о возмущенном письме в адрес председателя Европейского совета один из представителей премьера Венгрии Виктора Орбана назвал утверждения Манфреда Вебера «абсурдными и лицемерными» и добавил, что именно в Венгрии миграционная система является «самой строгой» во всем объединении.

Примечательно, что на днях у Будапешта нашелся неожиданный адвокат. В минувшую пятницу премьер Польши Дональд Туск, которого трудно заподозрить в симпатиях к Виктору Орбану, предупредил, что потенциальное исключение Венгрии из шенгенской зоны, к чему многие сейчас призывают, чревато выходом этой страны еще и из ЕС. «Исключение из Шенгена станет началом выхода Венгрии и из Европейского союза. Мы должны быть осторожны, исключая страны из ЕС»,— заявил господин Туск, очевидно имея в виду, что такое развитие событий угрожает единству и целостности европейского объединения.

Наталия Портякова