Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд с «Огоньком»

Мэрия Москвы добивается изъятия имущества завода в госсобственность

Один из старейших производителей детских игрушек — завод «Огонек» — может лишиться земельного участка и восьми зданий на юге Москвы. Мэрия столицы пытается изъять у предприятия, чьи мощности перенесены в Рязань, участок для строительства станции новой Бирюлевской линии метрополитена. Одновременно на здания завода претендует Агентство по страхованию вкладов, представляющее интересы кредитора «Огонька» — банка «Солидарность», прошедшего процедуру банкротства.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, департамент городского имущества Москвы (ДГИ) 1 августа 2024 года подал иск к ООО «Завод "Огонек"», принятый судом к производству 7 августа. В департаменте пояснили “Ъ”, что дело связано с прекращением заводом аренды 1,7 га на 6-й Радиальной улице на юге столицы и изъятием находящихся на этом же участке восьми зданий суммарной площадью 21,5 тыс. кв. м, являющихся собственностью предприятия.

Участок понадобился для строительства станции Бирюлевской линии метрополитена, уточнили в ДГИ, добавив, что в январе 2024 года власти города распорядились изъять имущество.

Тогда же, отмечают в ведомстве, владельцу актива был направлен проект соглашения с указанием суммы компенсации, но согласие от него так и не поступило. В ООО «Завод "Огонек"» не ответили на запрос “Ъ”.

Подписать соглашение об изъятии — право, а не обязанность правообладателя актива, напоминает советник юрфирмы Verba Legal Татьяна Яковлева. Вероятно, руководство завода не устроила сумма компенсации, которая могла быть ниже кадастровой стоимости, считают в Клубе инвесторов Москвы (объединяет крупных застройщиков столицы). По данным Росреестра, кадастровая стоимость оспариваемого участка на 6-й Радиальной улице составляет 329,6 млн руб., а всех восьми зданий — 1,08 млрд руб.

Завод игрушек «Огонек» создан в Москве в 1963 году, в конце 90-х начал производить российские имитации куклы Barbie — Машенька, Анжелика, Злата, а также резиновых крокодилов Кирилл и жаб Жозефина. Сейчас завод в Москве не функционирует, производственная площадка перенесена в Рязань. Владельцем компании в СПАРК указан Денис Живцов. Выручка завода в 2023 году составила 141 млн руб., чистый убыток — 260 млн руб.

Дело вокруг «Огонька» осложняется тем, что на восемь строений на 6-й Радиальной улице имеется другой претендент — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Эта структура пытается продать недвижимость для погашения задолженности завода в размере 428,7 млн руб. перед банком «Солидарность», прошедшим процесс банкротства (АСВ сейчас представляет интересы банка). В агентстве пояснили “Ъ”, что ранее суд обратил взыскание на здания завода «Огонек» в пользу АСВ, но они по-прежнему не перешли в его собственность.

Отсутствие ответа от руководства предприятия на подготовленный ДГИ проект соглашения об изъятии актива может быть связан как раз с тем, что у «Огонька» есть не погашенный перед кредитором долг. В такой ситуации топ-менеджмент завода, скорее всего, не захотел принимать на себя ответственность и личные риски, посчитав наиболее безопасным не совершать никаких сделок, связанных с отчуждением имущества, полагает партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.

Даже если недвижимость завода включена АСВ в конкурсную массу в рамках банкротства банка «Солидарность», по словам Татьяны Яковлевой, она может быть изъята для госнужд.

В этом случае, по словам партнера юрфирмы Nova Inc Павла Желновода, агентство может рассчитывать на возмещение всех убытков, понесенных из-за изъятия имущества, включая упущенную выгоду. В АСВ сообщили, что рассчитывают на получение компенсации, «согласно сложившейся судебной практике», в случае сноса зданий, принадлежащих заводу.

Как земле с особыми правами удержаться в конкурсной массе

Партнер юрфирмы «Неделько и партнеры» Марина Клепко считает высокими шансы ДГИ выиграть дело в суде. Основной спор между сторонами, скорее всего, будет касаться именно суммы компенсации убытков завода и кредиторов, резюмируют в Клубе инвесторов Москвы.

Дарья Андрианова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...