Суд с «Огоньком»

Один из старейших производителей детских игрушек — завод «Огонек» — может лишиться земельного участка и восьми зданий на юге Москвы. Мэрия столицы пытается изъять у предприятия, чьи мощности перенесены в Рязань, участок для строительства станции новой Бирюлевской линии метрополитена. Одновременно на здания завода претендует Агентство по страхованию вкладов, представляющее интересы кредитора «Огонька» — банка «Солидарность», прошедшего процедуру банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, департамент городского имущества Москвы (ДГИ) 1 августа 2024 года подал иск к ООО «Завод "Огонек"», принятый судом к производству 7 августа. В департаменте пояснили “Ъ”, что дело связано с прекращением заводом аренды 1,7 га на 6-й Радиальной улице на юге столицы и изъятием находящихся на этом же участке восьми зданий суммарной площадью 21,5 тыс. кв. м, являющихся собственностью предприятия.

Участок понадобился для строительства станции Бирюлевской линии метрополитена, уточнили в ДГИ, добавив, что в январе 2024 года власти города распорядились изъять имущество.

Тогда же, отмечают в ведомстве, владельцу актива был направлен проект соглашения с указанием суммы компенсации, но согласие от него так и не поступило. В ООО «Завод "Огонек"» не ответили на запрос “Ъ”.

Подписать соглашение об изъятии — право, а не обязанность правообладателя актива, напоминает советник юрфирмы Verba Legal Татьяна Яковлева. Вероятно, руководство завода не устроила сумма компенсации, которая могла быть ниже кадастровой стоимости, считают в Клубе инвесторов Москвы (объединяет крупных застройщиков столицы). По данным Росреестра, кадастровая стоимость оспариваемого участка на 6-й Радиальной улице составляет 329,6 млн руб., а всех восьми зданий — 1,08 млрд руб.

Завод игрушек «Огонек» создан в Москве в 1963 году, в конце 90-х начал производить российские имитации куклы Barbie — Машенька, Анжелика, Злата, а также резиновых крокодилов Кирилл и жаб Жозефина. Сейчас завод в Москве не функционирует, производственная площадка перенесена в Рязань. Владельцем компании в СПАРК указан Денис Живцов. Выручка завода в 2023 году составила 141 млн руб., чистый убыток — 260 млн руб.

Дело вокруг «Огонька» осложняется тем, что на восемь строений на 6-й Радиальной улице имеется другой претендент — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Эта структура пытается продать недвижимость для погашения задолженности завода в размере 428,7 млн руб. перед банком «Солидарность», прошедшим процесс банкротства (АСВ сейчас представляет интересы банка). В агентстве пояснили “Ъ”, что ранее суд обратил взыскание на здания завода «Огонек» в пользу АСВ, но они по-прежнему не перешли в его собственность.

Отсутствие ответа от руководства предприятия на подготовленный ДГИ проект соглашения об изъятии актива может быть связан как раз с тем, что у «Огонька» есть не погашенный перед кредитором долг. В такой ситуации топ-менеджмент завода, скорее всего, не захотел принимать на себя ответственность и личные риски, посчитав наиболее безопасным не совершать никаких сделок, связанных с отчуждением имущества, полагает партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.

Даже если недвижимость завода включена АСВ в конкурсную массу в рамках банкротства банка «Солидарность», по словам Татьяны Яковлевой, она может быть изъята для госнужд.

В этом случае, по словам партнера юрфирмы Nova Inc Павла Желновода, агентство может рассчитывать на возмещение всех убытков, понесенных из-за изъятия имущества, включая упущенную выгоду. В АСВ сообщили, что рассчитывают на получение компенсации, «согласно сложившейся судебной практике», в случае сноса зданий, принадлежащих заводу.

Партнер юрфирмы «Неделько и партнеры» Марина Клепко считает высокими шансы ДГИ выиграть дело в суде. Основной спор между сторонами, скорее всего, будет касаться именно суммы компенсации убытков завода и кредиторов, резюмируют в Клубе инвесторов Москвы.

Дарья Андрианова