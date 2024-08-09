Первым делом — квадрокоптеры

В России в десятках регионов начали проходить гонки дронов, которые уже признаны официальным видом спорта. Все серьезно: есть судейский штаб, призовые, штрафы за нарушения и прочее. «Ъ-Review» выяснил, кто развивает этот вид спорта, сколько стоит первая экипировка, как оценивают дроны на гонках и много ли можно выиграть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В России гонки дронов начали формироваться в качестве спортивной дисциплины в тот же период, что и во всем мире. Вице-президент Федерации гонок дронов России (ФГДР) Вадим Дзема вспоминает, что в 2015 году начали появляться люди, собирающие дроны из подручных средств, формировались сообщества из нескольких человек, которые между собой соревновались «в чистом поле».

«В 2016–2019 годах сформировалась российская команда, которая начала ездить за границу, российские пилоты часто входили в тройку сильнейших в мире. На фоне побед спорт заметила организация “Трудовые резервы”, предложила создать формат гран-при»,— рассказывает господин Дзема.

Возникали другие тематические объединения, например, Всероссийская лига дронов RDR, говорит он. В спорт стало вовлекаться больше людей, в 2023 году решили учредить Федерацию гонок дронов России, добавляет глава организации Илья Галаев. Параллельно гонки дронов пыталась развивать Федерация авиамодельного спорта, говорит он, но делала это «медленно и слабо, было решено двигаться самостоятельно».

В ФГДР сейчас входит 56 регионов, заинтересованных в новом спорте. В прошлом году организация открыла центр обучения, куда приглашали представителей регионов, чтобы научить их проводить соревнования в едином стандарте. С начала 2024 года до июля регионы организовали около 150 соревнований.

В итоге уже прошлым летом гонки беспилотников признали официальным видом спорта в РФ. Соответствующий приказ подписал министр спорта Олег Матыцин. Теперь федерация сможет присваивать разряды спортсменам. «О гонках узнало еще больше людей, у нас невероятный приток участников»,— уверяет Илья Галаев.

Как проходят гонки

Обычно на гонках соревнуются дроны разного размера, они делятся по диагоналям рамы: 75 мм (самый недорогой и доступный класс) и более скоростные — 200 мм, 330 мм. Участники могут использовать любые запчасти, очки с видом от первого лица и пульты управления. За день до гонки рабочее состояние устройства оценивают организаторы в рамках техосмотра. Под соревнования строится специальная трасса с препятствиями (обычно они надувные), чтобы минимизировать число разбитых коптеров. Задача — пролететь круг или несколько кругов, показав лучшее время, пройдя все препятствия так, как заранее описывают на инструктаже.

В соревнованиях есть личный зачет и командный. В личном пилоту нужно показать лучшее время за круг, а в командных дисциплинах реализовывают гонки по мотивам «Формулы-1». Дуэт, состоящий из пилота и механика, должен преодолеть 50 кругов, периодически меняя аккумулятор в дроне. Для этого организаторы строят пит-стоп зоны, где аппарат должен залететь в отсек, откуда его выловит механик. После замены гонка продолжается, а на 25-м круге механик с пилотом меняются местами, то есть оба должны одинаково хорошо владеть навыками как полета, так и технического обслуживания, а также проводить мелкий ремонт при необходимости. Если дрон разобьется, то допустимо взять другой, но при этом разрешается провести всего три замены. После третьего сломанного коптера команда выбывает из гонки. Для тех, кто пока не готов разбивать аппараты, есть гонки в симуляторах на ПК, обычно они проходят онлайн.

Судьи и юные пилоты

За полеты начисляются баллы, которые копятся весь спортивный сезон за участие в состязаниях в разных городах страны (а они проходят каждый месяц). Если пилот будет проходить препятствия неправильно, то судьи будут снижать баллы или могут не засчитать прохождение всего круга. Это определяет судейский состав, который наблюдает за маневрами, прохождением трассы.

Судьей может стать любой желающий, прошедший обучение: самостоятельную подготовку по материалам, серию вебинаров и аттестацию. Судьям помогает система засечки, которая отсчитывает время старта и финиша, число кругов. Взлет и посадка происходят в выделенной зоне, где установлены датчики хронометража. Они связаны с уникальной частотой каждого устройства и считывают время до тысячной секунды (иногда она играет роль). Также для подстраховки есть фотофиниш.

Зрители могут наблюдать за гонками непосредственно около трассы или у экранов — на них транслируются полеты со встроенных в дроны камер. Также для посетителей есть развлекательная зона, где можно попробовать себя в роли пилота на симуляторе за компьютером или на реальном дроне, поиграть коптером в баскетбол и др.

Вложения и призовые

Гонки коптеров — молодежный вид спорта. На сайте Федерации гонок дронов в личном зачете топ-20 лучших пилотов (с наибольшим количеством баллов) видно, что больше половины участников родились после 2000 года. Вице-президент организации Александр Котов рассказывал, что в основном пилоты — студенты, хотя есть участники школьного возраста и предпенсионного в том числе.

Входят в спорт обычно через технический симулятор, похожий на видеоигру. Он устанавливается на ПК, нужно единоразово купить ключ (от 300 до 1000 руб.). Также понадобится пульт, простые модели продаются за 6–10 тыс. руб.

Второй уровень — полеты на микродронах диагональю 75 мм (также называют тинивупами). Комплект — дрон, пульт, шлем — обойдется примерно в 30 тыс. руб., комплект с очками будет стоить 50 тыс., рассказали в ФГДР. Микродрон безопасный, можно учиться летать дома, строить трассы из мебели.

Третий уровень — более ломкие большие дроны с диагональю 200 и 330 мм — будет стоить пилоту от 100 тыс. руб. Из них 30–40 тыс. уйдет на аппарат, FPV-шлем — 10–15 тыс., хороший пульт обойдется в 15 тыс. Плюс расходники: запасные аккумуляторы, пропеллеры и другие детали.

Призовые деньги на соревнования берут из бюджета Федерации гонок дронов, это не спонсорские средства. В 2024 году финалисты гоночного сезона могут получить 5 млн руб., пока организаторы не распределили эту сумму между первыми местами. В Москве с 2018 года проходит Rostec Drone Festival, где тоже можно выигрывать денежные призы. В 2022 году победителям полагалось 500 тыс. руб., в 2021 году — 1 млн руб. На зарубежных соревнованиях можно выиграть больше. Например, в прошлом году в Южной Корее прошел чемпионат мира FAI по гонкам дронов, призовой фонд составил $100 тыс.

Международный уровень

В феврале 2022 года Международная федерация авиамодельного спорта (FAI) приостановила членство России: спортсмены не могут принимать участие в этапах Кубка мира по дрон-рейсингу, в России не проходят эти этапы, и на чемпионате мира по дрон-рейсингу наших спортсменов не ждут. Но есть другие международные соревнования и чемпионаты, куда приглашают россиян, напоминают в Федерации гонок дронов.

В Турции ежегодно проходит World Drone Cup, куда приглашают по одному лучшему спортсмену от страны (всего 32 участника). В прошлом году россиянин Геннадий Фомин занял девятую строчку рейтинга этого турнира. Россияне продолжают участвовать в онлайн-чемпионатах DCL за другие команды. В этом году семь российских пилотов были взяты на драфте в команды Великобритании, Испании, Японии и другие. Россиянин Александр Холкин в составе британской команды стал лучшим пилотом года по версии DCL, его команда стала чемпионом мира.

ФГДР сама проводит международные соревнования, на которые приезжают пилоты из разных стран. Rostec Drone Festival ежегодно собирает участников из 20 стран, включая Германию, Францию, США, Южную Корею. В конце года по итогам всех соревнований за сезон ФГДР сформирует национальную сборную с учетом заработанных баллов. На эту сборную у организации уже есть планы. Президент Илья Галаев рассказал «Ъ-Review», что в июле официально начнет работу Международная федерация гонок дронов. Весной 2025 года пройдут международные соревнования на Байкале. «На состязаниях будет ледовый антураж, дроны будут пролетать через ледовые фигуры»,— пояснил господин Галаев. Он убежден, что в Россию на гонки готовы прилетать пилоты из разных стран.

В 2025 году организаторы добавят в гонки новый класс дронов с диагональю один метр, говорит Вадим Дзема. Это шаг к зрелищному спорту, «в котором мы будем наблюдать за большими летающими машинами». Также в процессе утверждение правил дрон-рейсинга. В них описывается сам вид спорта, технические характеристики дронов, требования к трассам, регламент работы судей и многое другое. «В итоге это приведет нас к единым стандартам, как в футболе, к примеру»,— ожидает вице-президент ФГДР.

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